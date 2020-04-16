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Ev yapımı doğal dudak balmı tarifi
Lip balm; dudakları nemlendiren ve besleyen yoğun yapılı dudak kremleridir. Siz de evinizde kendi dudak nemlendiricinizi yapabilirsiniz. Üstelik içerisindeki aromatik yağları değiştirip kokusunu sevdiğiniz yağları ekleyebilirsiniz.
GEREKLİ MALZEMELER
- 3 yemek kaşığı hindistan cevizi yağı
- 1 yemek kaşığı badem yağı
- 2 yemek kaşığı balmumu
- Yarım tatlı kaşığı bal
- 15 damla portakal yağı
- Krem kutusu
YAPILIŞI
- Lip balmınız için öncelikle Hindistan cevizi yağı ve balmumunu bir cam kaseye alın.
- Ocakta bir sos tenceresinde su kaynatın.
- Cam kaseyi tencerenin üzerine koyup hindistan cevizi yağı ve balmumunu benmari usülü eritin.
- Ocaktan alın ve biraz ılıdıktan sonra bal ve portakal yağını karıştırın.
- Karışımı krem kabınıza alın.
- Soğumasını bekleyin.
- Mis portakal kokulu ve organik lip balmınız hazır.
- Soğuduktan sonra kullanabilirsiniz.
Pamuk gibi bir cilt için ev yapımı kremKozmetik ürünlerin fiyatları arttıkça, içeriklerinde zararlı maddeler ortaya çıktıkça evde krem yapmak daha ekonomik ve sağlıklı bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Temiz içerikli nemlendirici kreminizi evinizde yapmak aslında oldukça kolay ve ekonomik.
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