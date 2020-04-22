Ev yapımı doğal ağız gargarası tarifi
Ağız gargaraları genellikle diş fırçalama sonrası kullanılan, ağızdaki bakterilerin çoğalmasını önleyen ve oluşan kötü kokuyu en aza indiren çalkalama sularıdır. Fakat bu ağır gargaralarını hazır almak yerine evde doğal malzemelerle kendiniz de yapabilirsiniz. İşte ev yapımı doğal ağız gargarası tarifi…
Malzemeler:
- 20-25 adet karanfil
- 1 su bardağı su
- Yarım demet maydanoz
- 1 adet limon
- Küçük saklama şişesi
Tarif:
Ocağa aldığınız bir cezve içerisinde suyun içerisinde karanfilleri kaynatın.
Kaynayan suyu ocaktan alın ve soğumasını bekleyin.
Blender ya da doğrayıcı içerisinde yarım demet maydanoz alın, 1 limon suyunu ekleyin ve üzerine kaynattığınız suyu dökün.
Bu karışımı blenderdan geçirin.
Karışımı tel süzgeç ile süzüp suyu saklama şişenize doldurun.
Ev yapımı doğal gargara suyunuz hazır!
Sabahları diş fırçalama sonrası ya da gün içinde gargara yaparak kullanabilirsiniz.
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