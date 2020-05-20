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Evdehayat
Haber Giriş: 20.05.2020 - 11:06,Son Güncelleme:

Ev yapımı aloe vera şampuanı tarifi

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Ev yapımı aloe vera şampuanı tarifi
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Aloe vera, son zamanların en popüler bitkilerinden biri. Doğal bir kozmetik ürün olan aloe vera, hem cilt hem de saçlar için bir hayli faydalı. Bu harika bitkiyi kullanarak sağlıklı bir şampuan yapabilirsiniz. İşte tarifi...

Aloe veralı şampuan tarifi

Malzemeler:

1,5 su bardağı damıtılmış su

3-4 damla jojoba yağı

1 su bardağı aloe vera jeli

1/3 su bardağı kastil sabunu (bebek şampuanı da kullanabilirsiniz)

Hazırlanışı:

Bir tencereye rendelenmiş kastil sabunu ve suyu ekleyin, eriyene kadar karıştırın. Ardından aloe vera jeli ve jojoba yağını ekleyin, iyice karıştırın. 

Eğer bebek şampuanı kullanacaksanız bir cam kaseye şampuanı alın. Ardından diğer malzemeleri ekleyin ve iyice karıştırın. 

Karışımı bir şampuan şişesine alın. Kullanmadan önce çalkalamayı unutmayın.

Bu şampuanı buzdolabında 1 ay kadar muhafaza edebilirsiniz.

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