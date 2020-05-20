Ev yapımı aloe vera şampuanı tarifi

Aloe veralı şampuan tarifi

Malzemeler:

1,5 su bardağı damıtılmış su

3-4 damla jojoba yağı

1 su bardağı aloe vera jeli

1/3 su bardağı kastil sabunu (bebek şampuanı da kullanabilirsiniz)

Hazırlanışı:

Bir tencereye rendelenmiş kastil sabunu ve suyu ekleyin, eriyene kadar karıştırın. Ardından aloe vera jeli ve jojoba yağını ekleyin, iyice karıştırın.

Eğer bebek şampuanı kullanacaksanız bir cam kaseye şampuanı alın. Ardından diğer malzemeleri ekleyin ve iyice karıştırın.

Karışımı bir şampuan şişesine alın. Kullanmadan önce çalkalamayı unutmayın.

Bu şampuanı buzdolabında 1 ay kadar muhafaza edebilirsiniz.