Son Güncelleme:
Ev yapımı 3 bitkisel duş jeli tarifi
Evde hem ekonomik hem de katkı maddesi, kimyasal içermeden kendi duş jelinizi yapabilirsiniz. İşte cilt tipinize göre hazırlayabileceğiniz ev yapımı duş jeli tarifleri...
YAĞLI CİLTLER İÇİN
- 4 yemek kaşığı portakal çiçeği suyu
- 1 çay bardağı bebe şampuanı
- 30 damla nane yağı
- 30 damla limon yağı
HASSAS CİLTLER İÇİN
- 4 yemek kaşığı gül suyu
- 1 çay bardağı bebe şampuanı
- 30 damla lavanta yağı
- 30 damla papatya yağı
KURU CİLTLER İÇİN
- 4 yemek kaşığı gül suyu
- 1 çay bardağı bebe şampuanı
- 30 damla lavanta yağı
- 30 damla ıtır yağı
HAZIRLANIŞI:
Yağları gül suyunun içerisine koyup karıştırın. Daha sonra bu karışımı bir kabın içerisine koyun ve üzerine bebe şampuanını ekleyin.
Hazırladığınız duş jelini kullanmadan önce iyice çalkalayın.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle