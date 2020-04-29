Ev yapımı 3 bitkisel duş jeli tarifi

YAĞLI CİLTLER İÇİN

4 yemek kaşığı portakal çiçeği suyu

1 çay bardağı bebe şampuanı

30 damla nane yağı

30 damla limon yağı

HASSAS CİLTLER İÇİN

4 yemek kaşığı gül suyu

1 çay bardağı bebe şampuanı

30 damla lavanta yağı

30 damla papatya yağı

KURU CİLTLER İÇİN

4 yemek kaşığı gül suyu

1 çay bardağı bebe şampuanı

30 damla lavanta yağı

30 damla ıtır yağı

HAZIRLANIŞI:

Yağları gül suyunun içerisine koyup karıştırın. Daha sonra bu karışımı bir kabın içerisine koyun ve üzerine bebe şampuanını ekleyin.

Hazırladığınız duş jelini kullanmadan önce iyice çalkalayın.