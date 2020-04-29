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Evdehayat
Haber Giriş: 29.04.2020 - 18:16,Son Güncelleme:

Ev yapımı 3 bitkisel duş jeli tarifi

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Ev yapımı 3 bitkisel duş jeli tarifi
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Evde hem ekonomik hem de katkı maddesi, kimyasal içermeden kendi duş jelinizi yapabilirsiniz. İşte cilt tipinize göre hazırlayabileceğiniz ev yapımı duş jeli tarifleri...

YAĞLI CİLTLER İÇİN

  • 4 yemek kaşığı portakal çiçeği suyu
  • 1 çay bardağı bebe şampuanı 
  • 30 damla nane yağı
  • 30 damla limon yağı

HASSAS CİLTLER İÇİN

  • 4 yemek kaşığı gül suyu
  • 1 çay bardağı bebe şampuanı
  • 30 damla lavanta yağı
  • 30 damla papatya yağı

KURU CİLTLER İÇİN

  • 4 yemek kaşığı gül suyu
  • 1 çay bardağı bebe şampuanı 
  • 30 damla lavanta yağı
  • 30 damla ıtır yağı

HAZIRLANIŞI:

Yağları gül suyunun içerisine koyup karıştırın. Daha sonra bu karışımı bir kabın içerisine koyun ve üzerine bebe şampuanını ekleyin.

Hazırladığınız duş jelini kullanmadan önce iyice çalkalayın.

 

 

 

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