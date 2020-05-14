Ev terlikleri nasıl temizlenir?

Ev terliklerini iki şekilde yıkayabilirsiniz.

Birinci yöntem çamaşır makinesinde yıkamaktır. Ev terliklerini yastık kılıfı ya da çarşaf gibi bir koruyucuya sarın.

Terliklerle beraber birkaç eşofmanınızı da makineye atın.

Ancak renk verecek bir ürün olmamasına dikkat edin.

Deterjan gözüne çamaşır deterjanı koyun ve makineyi en hızlı programda, düşük sıcaklıkta çalıştırın.

İkinci yöntem için ise gereken malzemeler bir adet kova, bez ve çamaşır deterjanı.

Kovaya sıcak su koyun ve çamaşır deterjanını da suya ekleyin.

Terlikleri bu suyun içine koyun ve yaklaşık 1 saat bekleyin. 1 saatin sonunda terlikleri sudan çıkarın, nemli bir beze çok az daha çamaşır deterjanı dökün ve terlikleri bu bez ile güzelce silin.

Silme işlemi de bitince terlikleri çeşmenin altında durulayın, hafifçe sıkın ve direkt güneş almayan bir yerde kurumaya bırakın.