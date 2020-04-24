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Evdehayat
Fotoğraf: Alamy
Haber Giriş: 24.04.2020 - 10:40,Son Güncelleme:

Ev temizliğinde unutulan yerler

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Ev temizliğinde unutulan yerler
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Evlerimizi temizlerken gözümüzden kaçan birkaç alan vardır. Temizlemeyi unuttuğumuz bu alanlar evin de kirlenmesine neden olabilir. Gelin bu noktalara hep beraber bakalım.

- Yıkanması için kıyafetlerimizi biriktirdiğimiz çamaşır sepeti koku yaymakla kalmayıp bakteri oluşumuna da neden olabiliyor. Bu yüzden çamaşırlar yıkandıktan sonra güzelce temizlenmesinde fayda var.

- Elektrikli süpürgeler ev temizliğinde en büyük yardımcımız. Fakat, süpürge ve aparatlarının da düzenli olarak temizlenmesi gerekiyor. Eğer dikkat edilmezse temizlik çabaları boşa gidebilir.

- Mutfak dolaplarının üst kısımları da kir ve toz biriktirmeye oldukça müsait alanlar. Üstelik ulaşımı kolay olmadığı için de gözden kaçabiliyor.

- Banyo halıları veya paspasları bakteri oluşumuna neden olabilir. Bu yüzden düzenli aralıklarla temizlenmesinde fayda var.

- Avizeler de evdeki tozu çeken eşyalardan biri. Ancak, temizlerken üzerindeki tozların etrafa saçılmaması için dikkat etmek gerekiyor. Bu yüzden, düzenli olarak tozu alınmalı.

- Kapı kolları, gün içerisinde en çok temas edilen noktalardan biri. Eğer düzenli temizlenmezse, tam bir bakteri yuvasına dönüşebiliyor.

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