Ev temizliğinde unutulan yerler

- Yıkanması için kıyafetlerimizi biriktirdiğimiz çamaşır sepeti koku yaymakla kalmayıp bakteri oluşumuna da neden olabiliyor. Bu yüzden çamaşırlar yıkandıktan sonra güzelce temizlenmesinde fayda var.

- Elektrikli süpürgeler ev temizliğinde en büyük yardımcımız. Fakat, süpürge ve aparatlarının da düzenli olarak temizlenmesi gerekiyor. Eğer dikkat edilmezse temizlik çabaları boşa gidebilir.

- Mutfak dolaplarının üst kısımları da kir ve toz biriktirmeye oldukça müsait alanlar. Üstelik ulaşımı kolay olmadığı için de gözden kaçabiliyor.

- Banyo halıları veya paspasları bakteri oluşumuna neden olabilir. Bu yüzden düzenli aralıklarla temizlenmesinde fayda var.

- Avizeler de evdeki tozu çeken eşyalardan biri. Ancak, temizlerken üzerindeki tozların etrafa saçılmaması için dikkat etmek gerekiyor. Bu yüzden, düzenli olarak tozu alınmalı.

- Kapı kolları, gün içerisinde en çok temas edilen noktalardan biri. Eğer düzenli temizlenmezse, tam bir bakteri yuvasına dönüşebiliyor.