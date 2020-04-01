Ev temizliğinde beyaz sirke nasıl kullanılır?

Beyaz sirke ile çelik ve metal mutfak gereçlerinizi temizleyebilirsiniz. Tencerelerinizi temizlemek için; bir çay kaşığı kadar sirkeyi bir tatlı kaşığı kadar da karbonatla iyice karıştırın. Bu karışımı çelik tencere ya da çaydanlıkta bir miktar su ekleyerek kaynatın. Bol su ile duruladığınız zaman ne kadar parladığını görebilirsiniz.

Cam bardaklarda oluşan bulanıklıktan kurtulmanıza yardımcı olur. Bunun için uygun bir kaba sıcak su ve beyaz sirke ekleyip bardakları içine yerleştirin. Bir süre bekledikten sonra bardaklarınızı güzelce yıkayın. Ütü, buzdolabı ve bulaşık makinesini temizlerken de beyaz sirkeyi tercih edebilirsiniz.

Takılarınızı ve gümüş eşyalarınızı parlatmak için de beyaz sirke kullanabilirsiniz. Bir miktar sirke ve karbonatı bir kabın içinde karıştırın ve takılarınızı da bu karışıma koyun. Bir müddet bekledikten sonra güzelce yıkayıp kurulayın.

Beyaz sirke ile halınızda oluşan lekeleri de temizleyebilirsiniz. Bir kaba ılık su, bulaşık deterjanı, beyaz sirke ve limon suyunu ekleyin. Halınızın lekelenen alanlarına sürün ve temiz bir bezle güzelce silin. Halınızdaki lekelerin kaybolduğunu görebilirsiniz.







