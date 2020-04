Ev karantinasındakilere bedava oyun müjdesi

Yapılan araştırmalar, evinde virüs salgını tehdidini sona ermesini bekleyenlerin azımsanmayacak bir ksımının kendini oyunlara verdiğini gösteriyor. Kimi oyun konsollarında en yeni oyunları satın alıp saatlerce ekran başında kalırken, kimi de daha önce fırsat bulamadığı oyunları oynayarak ev karantinasını keyifli hale getiriyor. Epic Games ise karantinada zaman geçirenlere iki oyunun ücretsiz dağıtılacağı müjdesini verdi.

Hob ve Gone Hopme isimli bu iki oyun, gelecek haftaya özel Epic Store üzerinden ücretsiz edinilebilecek. Kullanıcıların bu iki oyunu ücretsiz indirebilmesi için Epic Store'da hesap açmaları yeterli. Bu hesabın açılması için kullanıcıların herhangi bir ücret ödemesi de gerekmiyor. Aksine her hafta bedava olan oyunları indirmek için de bu hesabın sürekli açık tutulmasında fayda var.



Zelda benzeri bir aksiyon-macera oyunu olan Hob, haftanın en dikkat çeken oyunu aslında. 2017 yılında ilk kez oyunculara sunulmuş olan Hob, eleştirmenlerden de geçer not almayı başarmıştı. Kendine has grafikleri ve keyifli oynanışıyla zamanın nasıl geçtiğini anlamak istemeyenlerin bu oyuna göz atmalarını öneriyoruz.



Ücretsiz olan bir diğer oyun ise Gone Home... 2013 yılında PC için satışa sunulan oyun, interkatif bir keşif simülasyonu... Oyun o denli ilgi gördü ki PS4, Nintendo Switch ve diğer mobil platformlara da kısa sürede geldi.

Oyunlar, 9 Nisan saat 18:00'den itibaren tekrar ücretli olacak.