Ev hayatını kolaylaştıracak tavsiyeler
Pandemi nedeniyle evden çıkamadığımız şu günlerde, ev yaşamını keyifli ve kolay hale getirmek bizlerin elinde. "Of evde çok sıkıldım" demek yerine ev hayatını kolaylaştırmak için yapmanız gereken birkaç basit ama etkili şey var. Gelin ev hayatını nasıl kolaylaştırabiliriz bakalım.
Bir rutininiz olsun
Sabah uyandığınızda evde pijamalarla dolanmak yerine onları çıkarın ve kendinizi rahat da hissedebileceğiniz şık kıyafetler giyin. Sürekli pijama/eşofman ile dolaşmak da kendinizi yorgun ve kötü hissetmenize neden olur. Uyandığınızda pijamalarınızı değiştirin, saçlarınızı tarayın, kreminizi sürün, parfümünüzü sıkın ve o gün yapılacak işlerinizi listeleyin. Bu sayede pandemi önceki günlük hayatınızdan kopmamış hisseder ev hayatınızı da daha verimli hale getirmiş olursunuz.
Kendinize iyi bakın
Evde kalmaya başladığımız ilk zamanlarda birçoğumuz cips, çikolata gibi abur cuburları fazla tüketmeye başladık. Ancak buna bir demek lazım. Meyve, sebze, balık, tahıl ağırlıklı beslenmeye özen gösterin. Evdeyken su içmeyi de sakın ihmal etmeyin.
İletişim kurun
Hepimiz ailemiz, arkadaşlarımız, sevdiklerimiz ile ayrı kaldık. Onları özlüyor, eskisi gibi yeniden sık sık görüşebildiğimiz günlerin hayalini kuruyoruz. Bu dönemde sevdiklerimizle sürekli iletişim halinde olmak stres seviyemizi azaltacaktır. Teknolojinin nimetlerinden sonuna kadar faydalanın. Mesela arkadaşlarınızla görüntülü konuşun ve kahve saati yapın. Size çok iyi geleceğinden eminiz.
Özen alanınızı oluşturun
Tek de yaşasanız, eşinizle de olsanız ya da kalabalık aileniz de evde olsanız mutlaka kendi özel alanınızı oluşturun. Günlük işlerden sıyrıldığınız ve sadece kendinizle ilgilendiğiniz bir zaman dilimi ayırın. Bu zaman diliminde de dilediğinizi yapın.
Nefes alın
Eğer bir balkonunuz varsa burayı size keyif verecek bir alana çevirme çalışmalarına başlayın. "Dekorundan zaten memnunum" diyorsanız da balkonunuzda daha çok vakit geçirin. Özellikle güneşli günlerde çıkın balkona, keyifle vakit geçirin bir yandan da güneşin sizi ısıtmasına müsaade edin.
Bedeninizi ve beyninizi rahatlatın
Sürekli evde olmak demek sürekli dinlenmek anlamına gelmiyor maalesef. Evden çalışanlar mesai saatlerinde iş başında oluyor, temizlik, yemek gibi rutin işler, "Evdeyken şunu da halledeyim" düşüncesi ile yapılan ekstra işler, pandemi stresi ve yaşanan belirsizlik durumu bedenimizi de beynimizi çok yoruyor.
Uzmanlar, bedenimizi ve ruhumuzu sakinleştirmek, rahatlatmak için yapacağımız en kolay ve etkili şeyin ılık bir duş olduğunu söylüyor. Uyumadan yarım saat önce duş alın ve duş suyunuza deniz tuzu katın.
Öte yandan duş suyunuza aromatik yağları da dahil edebilirsiniz. Lavanta, yasemin, limon otu yağı stresten arınmak için birebirdir. Bu yağlarla duş sonrası el ve ayaklarınıza masaj yapmak da size oldukça iyi gelecektir.
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