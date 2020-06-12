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Fotoğraf: iStock
Haber Giriş: 12.06.2020 - 17:15,Son Güncelleme:

Eski kavanozları değerlendirmenin 4 pratik yolu

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Eski kavanozları değerlendirmenin 4 pratik yolu
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Marketten alınan ya da eskiyen kavanozları çöpe atmak yerine eğlenceli bir şekilde değerlendirmeye ne dersiniz? İster kalemlik isterseniz de saksı olarak kullanabilirsiniz. İşte kavanozlarınızı güzel bir şekide değerlendirebileceğiniz alternatifler...

Eski kavanozlarınızdan birkaç noktaya dikkat ederek harika dekoratif tasarımlar ortaya çıkarabilirsiniz. Yaparken de keyif alacağınız birkaç öneriyi sizin için sıraladık.

Bitkiniz için yeni bir saksı lazımsa, eski kavanozunuz tam da buna göre. Orta veya büyük boy kavanozlarınıza bitkileri ekerek değendirebilirsiniz. Dilerseniz dekoratif taşlarla da süsleyebilirsiniz.

Evde kullanılmayan kavanozunuz varsa kolayca kalemlik olarak kullanabilirsiniz. Üstelik bir uygulamada yapmanıza gerek yok ama dilerseniz canlı renklerle boyayarak farklı bir görünüm kazandırabilirsiniz.

Cam kavanozları değerlendirmenin diğer bir yolu da mumluk haline getirmek. Ayrıca dış yüzeyini boyayarak renkli mumluk haline getirebilirsiniz. Tek yapmanız gereken kavanozu boyayıp, mumu içine yerleştirmek.

Büyük boy kavanozlarınızı da dilediğiniz bir renkle boyayıp vazo olarak kullanabilirsiniz. Dış kısmını da hasır ip ile kaplayarak dekoratif hale getirebilirsiniz.

Kavanozunuza yeni bir renk vermek isterseniz, suya dayanıklı boyalar tercih etmenizde fayda var. Ayrıca süslemek için boncuk gibi malzemeler de kullanabilirsiniz.

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