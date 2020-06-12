Eski kavanozları değerlendirmenin 4 pratik yolu

Eski kavanozlarınızdan birkaç noktaya dikkat ederek harika dekoratif tasarımlar ortaya çıkarabilirsiniz. Yaparken de keyif alacağınız birkaç öneriyi sizin için sıraladık.

Bitkiniz için yeni bir saksı lazımsa, eski kavanozunuz tam da buna göre. Orta veya büyük boy kavanozlarınıza bitkileri ekerek değendirebilirsiniz. Dilerseniz dekoratif taşlarla da süsleyebilirsiniz.

Evde kullanılmayan kavanozunuz varsa kolayca kalemlik olarak kullanabilirsiniz. Üstelik bir uygulamada yapmanıza gerek yok ama dilerseniz canlı renklerle boyayarak farklı bir görünüm kazandırabilirsiniz.

Cam kavanozları değerlendirmenin diğer bir yolu da mumluk haline getirmek. Ayrıca dış yüzeyini boyayarak renkli mumluk haline getirebilirsiniz. Tek yapmanız gereken kavanozu boyayıp, mumu içine yerleştirmek.

Büyük boy kavanozlarınızı da dilediğiniz bir renkle boyayıp vazo olarak kullanabilirsiniz. Dış kısmını da hasır ip ile kaplayarak dekoratif hale getirebilirsiniz.

Kavanozunuza yeni bir renk vermek isterseniz, suya dayanıklı boyalar tercih etmenizde fayda var. Ayrıca süslemek için boncuk gibi malzemeler de kullanabilirsiniz.