Enginar Buzlukta Nasıl Saklanır?

Peki enginarı derin dondurucuda nasıl saklayabiliriz? İşte hem enginarı buzlukta saklama yöntemi...

BUZLUKTA ENGİNAR SAKLAMA

Malzemeler:

Enginar

Limon

Su

Buzdolabı poşeti

Enginarları temizlendikten sonra kararmamaları için limonlu su içerisine koyun.

Ocakta geniş bir tencerede su kaynatın, enginarları içine atın ve 2-3 dakika haşladıktan sonra haşlama suyundan alın ve hemen buzlu suyun içerisine daldırıp yine hemen çıkartın.

Daha sonra enginarları iyice süzüp kurutun.

Birer kullanımlık ve susuz olarak poşetlere koyup, ağzını sıkıca bağlayarak derin dondurucuya koyun.