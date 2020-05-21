Enginar Buzlukta Nasıl Saklanır?
Sayısız faydası olan, mevsimin en güzel sebzesi enginar çıktı! Şimdi nefis zeytinyağlı enginarların tam zamanı. Enginarı alırken temizlenmiş olarak alırsanız hemen tüketmeniz gerekir, yoksa enginar içindeki mineraller ile vitaminleri hemen kaybeder, kararır.
Peki enginarı derin dondurucuda nasıl saklayabiliriz? İşte hem enginarı buzlukta saklama yöntemi...
Malzemeler:
- Enginar
- Limon
- Su
- Buzdolabı poşeti
Enginarları temizlendikten sonra kararmamaları için limonlu su içerisine koyun.
Ocakta geniş bir tencerede su kaynatın, enginarları içine atın ve 2-3 dakika haşladıktan sonra haşlama suyundan alın ve hemen buzlu suyun içerisine daldırıp yine hemen çıkartın.
Daha sonra enginarları iyice süzüp kurutun.
Birer kullanımlık ve susuz olarak poşetlere koyup, ağzını sıkıca bağlayarak derin dondurucuya koyun.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle