En ala midye dolmacılara taş çıkartacaksınız!

Malzemeler:

40 adet kabuklu midye

3/4 su bardağı zeytinyağı

2,5 su bardağı sıcak su

1 adet limonun suyu

Pilavı için:

1,5 su bardağı pirinç

4 adet kuru soğan

50 gram dolmalık fıstık

1 yemek kaşığı kuş üzümü

8 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı limon suyu

2,5 su bardağı sıcak su

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı yenibahar

1 tatlı kaşığı tuz

Nasıl yapılır?

Midyeleri bol suda kabuklarını kazıyıp fırçalayarak yıkayın.

Uçlarını keskin bir bıçak yardımıyla ayırarak kabuklarını açın.

Tüylü kısımlarını elinizle koparıp alın.

Temizlediğiniz midyeleri soğuk su dolu bir kapta kısa süre beklettikten sonra durulayıp başka bir kaba alın.

Bu arada midye dolmanın pilavı için pirinçleri sıcak suda 15 dakika kadar bekletin.

Kuru soğanı yemeklik doğrayın, kuşüzümlerini yumuşamaları için ılık suya koyun.

Zeytinyağını tencerede kızdırıp soğanları pembeleşene kadar kavurun.

Ardından dolamlık fıstıkları ve süzüp duruladığınız pirinçleri ekleyin.

Kuşüzümü, tuz, baharat, limon suyu ve şekeri de ekleyip karıştırın.

Son olarak sıcak suyu ilave edin ve pirinçler biraz diri kalacak şekilde pilav gibi pişirin.

Pişen pirinçleri tatlı kaşığıyla midyelerin içine doldurup ağızlarını kapatın.

Midyeleri ağızları alta gelecek şekilde tencereye dizip üstlerine zeytinyağı gezdirin.

En üste ısıya dayanıklı bir tabak yerleştirip dolmanın suyunu verin.

Kapağı kapalı halde kısık ateşte yarım saat daha pişirdiğiniz dolmanızı ister ılık ister soğuk tüketebilirsiniz. Afiyet olsun…