Eldeki nar lekesi nasıl çıkar? İşte basit yöntemler…

Bol miktarda C vitamini içeriyor, bağışıklık sistemini güçlendiriyor, kalp sağlığının korunmasına yardımcı oluyor. Kısacası narın faydaları saymakla bitmiyor. O nedenle mevsiminde mutlaka tüketilmeli.

Faydalı olmasına faydalı ama narın soyulması bir hayli zahmetli… Ayıklarken suyu akıyor, kabukları ellerimizi boyayabiliyor. Peki, ellerimizdeki nar lekesinden nasıl kurtulabiliriz? İşte öneriler…

-Ellerimiz nar ayıklarken ve yerken ister istemez kırmıza boyanabilir. Bu kötü görüntüyü yok etmek için limon kolonyasından faydalanabilirsiniz. Elleri güzelce yıkadıktan sonra kolonya dökmek lekenin kaybolmasına yardımcı olacaktır.

-Ellerdeki nar lekesini geçirmek için bir diğer işe yarar yöntem ise soda ile elleri yıkamaktır. Ancak ne kadar erken yıkarsanız izler o kadar çabuk gider, unutmayın.

Narın ellerinizde bıraktığı kötü görüntüden rahatsız oluyorsanız ve sonrasında uğraşmak istemiyorsanız nar ayıklarken tek kullanımlık eldivenleri tercih edebilirsiniz.