Eldeki nar lekesi nasıl çıkar? İşte basit yöntemler…
Nar çok faydalı ama ayıklaması en zor işlerden biri… Yerken suyu akar, lekesi ellerimizde birkaç gün kalabilir. Ancak elden nar lekesini çıkarmanın da püf noktası var!
Bol miktarda C vitamini içeriyor, bağışıklık sistemini güçlendiriyor, kalp sağlığının korunmasına yardımcı oluyor. Kısacası narın faydaları saymakla bitmiyor. O nedenle mevsiminde mutlaka tüketilmeli.
Faydalı olmasına faydalı ama narın soyulması bir hayli zahmetli… Ayıklarken suyu akıyor, kabukları ellerimizi boyayabiliyor. Peki, ellerimizdeki nar lekesinden nasıl kurtulabiliriz? İşte öneriler…
-Ellerimiz nar ayıklarken ve yerken ister istemez kırmıza boyanabilir. Bu kötü görüntüyü yok etmek için limon kolonyasından faydalanabilirsiniz. Elleri güzelce yıkadıktan sonra kolonya dökmek lekenin kaybolmasına yardımcı olacaktır.
-Ellerdeki nar lekesini geçirmek için bir diğer işe yarar yöntem ise soda ile elleri yıkamaktır. Ancak ne kadar erken yıkarsanız izler o kadar çabuk gider, unutmayın.
Narın ellerinizde bıraktığı kötü görüntüden rahatsız oluyorsanız ve sonrasında uğraşmak istemiyorsanız nar ayıklarken tek kullanımlık eldivenleri tercih edebilirsiniz.
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