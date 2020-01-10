Elbiseden, halÄ±dan ve koltuktan mum lekesi nasÄ±l Ã§Ä±kar

Elbiseden, halÄ±dan ve koltuktan mum lekesi nasÄ±l çÄ±kar?
Kimi zaman romantik akÅŸam yemeklerimizi, kimi zaman yatak odalarÄ±mÄ±zÄ± renklendiren mumlar iÃ§inde bulunduÄŸumuz ortamÄ±n havasÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirerek evlerimizde sÄ±cacÄ±k bir atmosfer yaratÄ±r. Ancak Ã§ok kÄ±sa bir sÃ¼re de sÄ±vÄ± hale gelen mumlar azÄ±cÄ±k bir sarsÄ±ntÄ±da bile dÃ¶kÃ¼lÃ¼p giysilerimizde ya da eÅŸyalarÄ±mÄ±zda leke bÄ±rakabilirler.
Siz de evinizin dekorasyonunda mumlara sÄ±klÄ±kla yer veriyorsanÄ±z bu tarz kazalara karÅŸÄ± hazÄ±rlÄ±klÄ± olmanÄ±z gerekir. "KumaÅŸtan mum lekesi nasÄ±l Ã§Ä±kar, halÄ±dan mum lekesi nasÄ±l Ã§Ä±kar, koltuktan mum lekesi nasÄ±l Ã§Ä±kar?" bunlarÄ± bilmenizde fayda var.
Mum dÃ¶kÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nde ne yapÄ±lmalÄ±?
DiÄŸer tÃ¼m lekelerin aksine erimiÅŸ muma kuruduktan sonra mÃ¼dahale etmek daha doÄŸrudur. Mum henÃ¼z sÄ±cakken hiÃ§bir iÅŸlem yapmamalÄ±sÄ±nÄ±z. Mum kuruduÄŸunda dÃ¶kÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ yÃ¼zeyden kalÄ±p halinde Ã§Ä±kacaktÄ±r. Lekeye hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde mÃ¼dahale etmek istiyorsanÄ±z buz yardÄ±mÄ± ile kurumasÄ±nÄ± hÄ±zlandÄ±rabilirsiniz. Mum donduktan sonra ise leke ne kadar bÃ¼yÃ¼k olursa olsun kolaylÄ±kla kazÄ±yÄ±p mum lekesinden kurtulacaksÄ±nÄ±z.
KumaÅŸtan mum lekesi nasÄ±l Ã§Ä±kar?
- Mum lekesinde Ã¶nemli olan diÄŸer lekelerin aksine kuruduktan sonra mÃ¼dahale edilmesidir. Mumun dÃ¶kÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ yÃ¼zeyin iyice kurumasÄ±nÄ± bekleyin. BirkaÃ§ buz parÃ§asÄ±nÄ± lekenin Ã¼zerine tutarak soÄŸutup sertleÅŸmesini saÄŸlayÄ±n.
- YumuÅŸak bir fÄ±rÃ§a ya da spatula yardÄ±mÄ± ile kuruyan mumu kazÄ±yÄ±n. Bu iÅŸlemi yaparken kumaÅŸÄ±n zarar gÃ¶rmesine dikkat edin.
- Lekeleri kazÄ±dÄ±ktan sonra kumaÅŸÄ±n altÄ±na ve Ã¼stÃ¼ne kaÄŸÄ±t havlu koyun ve kumaÅŸÄ± Ã¼tÃ¼leyin. Mum lekesi tamamen kaÄŸÄ±t havluya geÃ§ene kadar Ã¼tÃ¼lemeye devam edin.Â Â Â
- kaÄŸÄ±r havulu yerine yaÄŸlÄ± kaÄŸÄ±t da kullanabilirsiniz.
- Bu iÅŸlemi elbiselerinizde ve hassas kumaÅŸlÄ± kÄ±yafetlerinizin etiketlerindeki talimatlara dikkat ederek uygulayabilirsiniz.
Koltuktan mum lekesi nasÄ±l Ã§Ä±kar?
Koltuktan mum lekesinin donmasÄ±nÄ± bekleyerek koltuk kumaÅŸÄ±na zarar vermeden kazÄ±yabilir ve hafif deterjanlÄ± bir bezle silebilirsiniz. Yine kaÄŸÄ±t havluÂ
HalÄ±dan mum lekesi nasÄ±l Ã§Ä±kar?
- HalÄ±nÄ±za mum damladÄ±ÄŸÄ± zaman hemen bir poÅŸete buz doldurun ama poÅŸetin saÄŸlam olduÄŸundan emin olun.
- Lekenin iyice donmasÄ±nÄ± saÄŸlayÄ±n.
- Leke donduktan sonra ucu kÃ¶r bir bÄ±Ã§ak yardÄ±mÄ±yla mumu kazÄ±yÄ±n.
- Daha sonra lekenin Ã¼zerine kaÄŸÄ±t havlu ya da yaÄŸlÄ± kaÄŸÄ±t koyun ve kaÄŸÄ±t mumu emene kadar Ã¼tÃ¼ ile Ã¼zerinden geÃ§in.
- ÃœtÃ¼nÃ¼n halÄ±yÄ± yakacak kadar Ä±sÄ±nmamasÄ±na dikkat edin.
- Daha sonra deterjan ve sÃ¼nger yardÄ±mÄ± ile halÄ±yÄ± temizleyin.Â
- EÄŸer Ã¼tÃ¼ halÄ±nÄ±za zarar verecek ise saÃ§ kurutma makinesi ile mumu eritebilirsiniz.Â
Mum lekesini temizlerken nelere dikkat edilmeli?
- Mum lekesine Ä±slakken mÃ¼dahale etmek daha Ã§ok yayÄ±lmasÄ±na neden olur ve lekeyi temizlemeyi zorlaÅŸtÄ±racaktÄ±r. Bu yÃ¼zden lekenin kurumasÄ±nÄ± bekleyin.Â
- Lekeye Ã¼tÃ¼ uygularken dikkatli olun. ÃœtÃ¼yÃ¼ uygularken lekenin tamamen emildiÄŸine emin olun.
- Gerekirse kaÄŸÄ±t havluyu deÄŸiÅŸtirin.Â
- ÃœtÃ¼nÃ¼n sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±yla kÄ±yafetinize leke bÄ±rakmamasÄ± iÃ§in kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ±z kaÄŸÄ±t havlunun renksiz olmasÄ±na dikkat edin.Â
- Â Mum lekesini keskin bir alet ya da tÄ±rnaÄŸÄ±nÄ±z ile kazÄ±mayÄ±n. Bu iÅŸlem kumaÅŸa zarar verebilir.Â
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