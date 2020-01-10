Elbiseden, halÄ±dan ve koltuktan mum lekesi nasÄ±l Ã§Ä±kar

Siz de evinizin dekorasyonunda mumlara sÄ±klÄ±kla yer veriyorsanÄ±z bu tarz kazalara karÅŸÄ± hazÄ±rlÄ±klÄ± olmanÄ±z gerekir. "KumaÅŸtan mum lekesi nasÄ±l Ã§Ä±kar, halÄ±dan mum lekesi nasÄ±l Ã§Ä±kar, koltuktan mum lekesi nasÄ±l Ã§Ä±kar?" bunlarÄ± bilmenizde fayda var.

Mum dÃ¶kÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nde ne yapÄ±lmalÄ±?

DiÄŸer tÃ¼m lekelerin aksine erimiÅŸ muma kuruduktan sonra mÃ¼dahale etmek daha doÄŸrudur. Mum henÃ¼z sÄ±cakken hiÃ§bir iÅŸlem yapmamalÄ±sÄ±nÄ±z. Mum kuruduÄŸunda dÃ¶kÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ yÃ¼zeyden kalÄ±p halinde Ã§Ä±kacaktÄ±r. Lekeye hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde mÃ¼dahale etmek istiyorsanÄ±z buz yardÄ±mÄ± ile kurumasÄ±nÄ± hÄ±zlandÄ±rabilirsiniz. Mum donduktan sonra ise leke ne kadar bÃ¼yÃ¼k olursa olsun kolaylÄ±kla kazÄ±yÄ±p mum lekesinden kurtulacaksÄ±nÄ±z.



KumaÅŸtan mum lekesi nasÄ±l Ã§Ä±kar?

Mum lekesinde Ã¶nemli olan diÄŸer lekelerin aksine kuruduktan sonra mÃ¼dahale edilmesidir. Mumun dÃ¶kÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ yÃ¼zeyin iyice kurumasÄ±nÄ± bekleyin. BirkaÃ§ buz parÃ§asÄ±nÄ± lekenin Ã¼zerine tutarak soÄŸutup sertleÅŸmesini saÄŸlayÄ±n.

YumuÅŸak bir fÄ±rÃ§a ya da spatula yardÄ±mÄ± ile kuruyan mumu kazÄ±yÄ±n. Bu iÅŸlemi yaparken kumaÅŸÄ±n zarar gÃ¶rmesine dikkat edin.

Lekeleri kazÄ±dÄ±ktan sonra kumaÅŸÄ±n altÄ±na ve Ã¼stÃ¼ne kaÄŸÄ±t havlu koyun ve kumaÅŸÄ± Ã¼tÃ¼leyin. Mum lekesi tamamen kaÄŸÄ±t havluya geÃ§ene kadar Ã¼tÃ¼lemeye devam edin.Â Â Â

kaÄŸÄ±r havulu yerine yaÄŸlÄ± kaÄŸÄ±t da kullanabilirsiniz.

Bu iÅŸlemi elbiselerinizde ve hassas kumaÅŸlÄ± kÄ±yafetlerinizin etiketlerindeki talimatlara dikkat ederek uygulayabilirsiniz.

Koltuktan mum lekesi nasÄ±l Ã§Ä±kar?

Koltuktan mum lekesinin donmasÄ±nÄ± bekleyerek koltuk kumaÅŸÄ±na zarar vermeden kazÄ±yabilir ve hafif deterjanlÄ± bir bezle silebilirsiniz. Yine kaÄŸÄ±t havluÂ





HalÄ±dan mum lekesi nasÄ±l Ã§Ä±kar?

HalÄ±nÄ±za mum damladÄ±ÄŸÄ± zaman hemen bir poÅŸete buz doldurun ama poÅŸetin saÄŸlam olduÄŸundan emin olun.

Lekenin iyice donmasÄ±nÄ± saÄŸlayÄ±n.

Leke donduktan sonra ucu kÃ¶r bir bÄ±Ã§ak yardÄ±mÄ±yla mumu kazÄ±yÄ±n.

Daha sonra lekenin Ã¼zerine kaÄŸÄ±t havlu ya da yaÄŸlÄ± kaÄŸÄ±t koyun ve kaÄŸÄ±t mumu emene kadar Ã¼tÃ¼ ile Ã¼zerinden geÃ§in.

ÃœtÃ¼nÃ¼n halÄ±yÄ± yakacak kadar Ä±sÄ±nmamasÄ±na dikkat edin.

Daha sonra deterjan ve sÃ¼nger yardÄ±mÄ± ile halÄ±yÄ± temizleyin.Â

EÄŸer Ã¼tÃ¼ halÄ±nÄ±za zarar verecek ise saÃ§ kurutma makinesi ile mumu eritebilirsiniz.Â

Mum lekesini temizlerken nelere dikkat edilmeli?