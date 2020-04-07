Elbise dolabı nasıl düzenlenmeli? İşte öneriler...

Elbise dolapları, hayat kurtaran en önemli eşyalardan biri. Ancak sürekli düzenli tutmak biraz olabiliyor. Dağıldığı zaman kıyafet seçiminde zorluk çekebiliyoruz. Aradığımızı bir müddet bulamıyoruz. Fakat, birkaç ipucu yardımıyla dolabınızda düzeni sağlayabilirsiniz.

- İşe dolabınızdaki tüm kıyafetleri ve aksesuarları boşaltmakla başlayın ve ardından güzelce temizleyin.

-Her bir kıyafeti yazlık ve kışlık olarak gruplandırın. Bulunduğunuz mevsimde kullanmayacaklarınızı bir kutuya veya dolabınızın en alt bölümüne kaldırın.

-Elbise ve gömlek gibi kırışabilecek kıyafetlerinizi asın. En sık kullandığınız giysilere rahatça ulaşabileceğiniz şekilde yerleştirin.

-Tişört gibi ince olan kıyafetlerinizi de katlayıp dolabınızdaki raf veya çekmecelere yerleştirebilirsiniz.

-Daha fazla alan oluşturmak için bazı kıyafetlerinizi üst üste asabilirsiniz.

-Aksesuarlarınız için de kutu veya dolap içi düzenleyicilerden faydalanabilirsiniz.