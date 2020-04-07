MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEvdehayat HaberleriElbise dolabı nasıl düzenlenmeli? İşte öneriler...
GeriEvdehayat Elbise dolabı nasıl düzenlenmeli? İşte öneriler...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Evdehayat
Fotoğraf: iStock
Haber Giriş: 07.04.2020 - 17:23,Son Güncelleme:/

Elbise dolabı nasıl düzenlenmeli? İşte öneriler...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Elbise dolabı nasıl düzenlenmeli? İşte öneriler...
Abone Olgoogle-news

Elbise dolabı veya gardırop bir evin olmazsa olmazı. Her gün kullanıldığı için de ayrı bir düzen ve özen istiyor. Peki, sürekli kullandığımız elbise dolabını nasıl düzenlemeliyiz?

Elbise dolapları, hayat kurtaran en önemli eşyalardan biri. Ancak sürekli düzenli tutmak biraz olabiliyor. Dağıldığı zaman kıyafet seçiminde zorluk çekebiliyoruz. Aradığımızı bir müddet bulamıyoruz. Fakat, birkaç ipucu yardımıyla dolabınızda düzeni sağlayabilirsiniz.

- İşe dolabınızdaki tüm kıyafetleri ve aksesuarları boşaltmakla başlayın ve ardından güzelce temizleyin.

-Her bir kıyafeti yazlık ve kışlık olarak gruplandırın. Bulunduğunuz mevsimde kullanmayacaklarınızı bir kutuya veya dolabınızın en alt bölümüne kaldırın.

-Elbise ve gömlek gibi kırışabilecek kıyafetlerinizi asın. En sık kullandığınız giysilere rahatça ulaşabileceğiniz şekilde yerleştirin.

-Tişört gibi ince olan kıyafetlerinizi de katlayıp dolabınızdaki raf veya çekmecelere yerleştirebilirsiniz.

-Daha fazla alan oluşturmak için bazı kıyafetlerinizi üst üste asabilirsiniz.

-Aksesuarlarınız için de kutu veya dolap içi düzenleyicilerden faydalanabilirsiniz.

Evde kolonya ve dezenfektan yapımı!
daha fazla video için

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle