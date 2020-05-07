Eğlenceli zaman geçirebileceğiniz PlayStation oyunları
Evlerimize kapandığımız şu günlerde oyun oynamak, vakit geçirmenin en keyifli alternatiflerinden biri. Ayrıca, pek oyun seçeneği de mevcut. Biz de evde keyifle oynayabileceğiniz PlayStation oyunlarını sizin için derledik. Bir göz atmaya ne dersiniz?
İşte evdeyken vaktinizi renkledirecek PlayStation oyunları;
Assassins Creed: Origins
Aksiyon ve macera oyunu olan Assassins Creed: Origins, Antik Mısır döneminde geçiyor. Halkını tehlikelere karşı korumak isteyen bir savaşçının hikayesinin işlendiği oyunda zamanın nasıl geçtiğini anlayamayacaksınız.
God of War
Yunan mitolojisine dayanan God of War, aksiyon ve macera oyunu. Oyunun karakterleri Kratos ve Atreus zorlu düşmanlara karşı mücadele veriyor. Bazı özelleştirme imkanı da sunan oyunu denemenin tam zamanı!
Call of Duty
Call of Duty oyunu ilk olarak 2003 yılında oyun meraklılarının beğenisine sunulmuştu. Çıktığı dönemde büyük ilgi gören oyun, 2. Dünya Savaşı'nı diğer ülkelerin askerlerinin gözünden anlatıyor.
Detroit: Become Human
Üç androidin hikayesinin işlendiği Detroit: Become Human'da alınan kararlar oyunu belirliyor. Detroit şehrinde geçen macera dolu oyun eğlenceli bir zaman geçirmek için iyi bir alternatif.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle