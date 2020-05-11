Düz bir karın için ev yapımı 2 muhteşem içecek

1- Salatalık suyu

Detoks denince hemen hepimizin ilk aklına gelen besinlerden biri kesinlikle salatalık. Bu leziz besinin suyu ödem atmaya ve karın bölgesindeki yağlardan kurtulmaya yardımcı oluyor. Karın yağları için de iyi bir yardımcı olan salatalık suyunu günde 3-4 bardaktan fazla tüketmemeye dikkat edin. Fazla tüketirseniz ishal olabilirsiniz.

Nasıl hazırlanır?

1 adet salatalığı ve yaklaşık 1 demet maydanozu rondoya koyun, pürüzsüz olana kadar kadar karıştırın ve süzün. 1 yemek kaşığı limon suyu ve yarım su bardağı su ilave edip karıştırın. Salatalık suyunuz hazır.

2- Aloe vera suyu

Aloe vera, son zamanların en popüler bitkilerinden biri. Cilt bakımı için oldukça yararlı olan aloe vera, sıvı halde tüketildiğinde de sağlığa pek çok fayda sağlıyor. Vücuttaki iltihapları iyileştirmeye destek olan bu içecek, toksinlerin atılmasını sağlıyor ve kilo verme sürecine yardımcı oluyor. Aloe vera suyunu gece uyumadan önce içebilirsiniz.

Nasıl hazırlanır?

1 adet aloe vera yaprağını kesin ve içindeki jeli çıkartın. Jelin içine 1/2 su bardağı su koyun ve blender'dan geçirin. Blender'dan geçirdiğiniz içeceği bir de süzgeçten geçirin. İçmeden önce tatlandırmak için bal ekleyebilirsiniz.