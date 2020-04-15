Duvar temizliği nasıl yapılır?

İlk olarak bir kovaya ılık su ve deterjan ekleyin. Daha sonra bir yumuşak bez yardımıyla oluşan lekeleri silin. Ardından temiz suya batırılmış bezle güzelce temizleyin. Ayrıca, duvarda oluşan yağ lekelerinden de tuz yardımıyla kurtulabilirsiniz. Tek yapmanız gereken deterjanlı suya bir miktar tuz ekleyip duvarları silmek. Yağ lekelerinin kolayca çıktığını görebilirsiniz.

Duvarınızda kalem veya boya izleri varsa sabunlu sudan faydalanabilirsiniz. Bir bezi sabunlu suda ıslatıp kalem lekelerini hafifçe silin.

Son olarak bir kovaya ılık su ve bir miktar Arap sabunu ile karbonat ekleyin. Daha sonra temiz bir bezi bu karışımda ıslatıp duvarınızı temizleyin. Karbonatın beyazlatıcı özelliği duvarınızdaki is lekelerini çıkarmanıza yardımcı olabilir.