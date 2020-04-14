Duş perdesi nasıl temizlenmeli? İşte püf noktaları...

Duş perdeleri zeminin ıslanmasını engellediği gibi farklı renk ve desenleriyle de banyonuza farklı bir hava katabilir. Fakat, suyla fazla temaz ettiği için de kolayca kirlenebilir ve küf oluşabilir. Bu yüzden duş perdelerinin düzenli temizliği oldukça önemli. Peki, nasıl temizlemeli? İşte detaylar...

Perdenizin yapısı uygunsa çamaşır makinesinde yıkayabilirsiniz. Ancak uygun değilse elde yıkamayı tercih edebilirsiniz. Bunun için tuz ve beyaz sirke yardımcınız olabilir. Bir kapta tuz ve beyaz sirkeyi karıştırın. Daha sonra perdenizin kirli veya küflü bölgelerine sürün ve 2 saat bekledikten sonra nemli bir bezle silin. Böylece kir ve küflerden kurtulabilirsiniz.

Çamaşır suyu kullanarak da duş perdelerinizi kolayca temizleyebilirsiniz. Bir kovaya ılık su ve çamaşır suyu koyun. Perdenizi de bu suda birkaç saat bekletin. Daha sonra yapısına uygun derecede çamaşır makinesinde yıkayın. Makineden çıkardığınızda duş perdenizin temizlendiğini görebilirsiniz.



