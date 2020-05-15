Duş alırken dikkat etmeniz gereken 4 nokta

Ne sıcak ne de soğuk; ılık su ile duş alın

Sıcak duş, günün tüm yorgunluğunu alır götürür diyoruz ama cildimize ne kadar zarar verdiğini biliyor musunuz? Çok sıcak su ile duş almak kılcal damarların genişlemesine, cildin tahriş olmasına ve kurumasına neden olabiliyor. Ilık su ile duş almayı deneyin. Sizi en az sıcak su kadar rahatlattığını, cildinize de iyi geldiğini göreceksiniz.

Tercihiniz doğaldan yana olsun

Yüz bakımında her zaman en iyi ve doğal içerikli ürünleri tercih etmeye çalışıyoruz. Peki neden vücudumuza da aynı özeni göstermeyelim? Şampuanınızın, duş jelinizin ve kullandığınız lifin doğal ürünlerden olmasına dikkat edin.

Vücudunuza karşı nazik olun

Kese, peeling cilde iyi gelen şeyler evet ama her duşta cildi keselemek cildinizi kurutur ve tahriş eder. Vücudunuzu keseleme işlemini haftada bir kereye indirin. Haftada bir kese yapmak kan dolaşımını hızlandırır, selülit oluşumunu engeller, cildi ölü hücrelerden arındırır. Keseyi haftada bir yaparken, her duşta cildinizi lifleyebilirsiniz. Liflerken ise nazik olun ve cildinize masaj yapar gibi hareket edin.

Duş için akşam saatleri daha uygun

Cilt, geceleri kendini yeniliyor.Bu sebeple uzmanlar, duş almak için en ideal zamanın akşam saatleri olduğunu söylüyor.