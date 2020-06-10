Dünyanın en zengin ismi koronavirüs döneminde ne kazandı?

Pandemi süresince özellikle de internet üzerinden yapılan alışverişlerde ciddi bir artış yaşandı. Dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Amazon da bu nedenle gelirlerini artıran bir şirket oldu.

Şirketin kurucusu olan Jeff Bezos ise servetini bu dönemde daha da artırmayı başardı. Business Insider’ın yayınladığı habere göre 2020’nin başından bu yana servetine 35 milyar dolar daha ekleyen Bezos’un net serveti 150 milyar doları buluyor.

Bezos'un kişisel servetindeki bu büyük artışın en önemli nedeni ise Amazon hisselerinin de bu süreçte artmış olması. Şirket, koronavirüs salgını boyunca satışlarını yüzde 25 oranında artırmayı başarmış durumda.