MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEvdehayat HaberleriDünyanın en zengin ismi koronavirüs döneminde ne kazandı?
GeriEvdehayat Dünyanın en zengin ismi koronavirüs döneminde ne kazandı?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Evdehayat
Haber Giriş: 10.06.2020 - 08:07,Son Güncelleme:

Dünyanın en zengin ismi koronavirüs döneminde ne kazandı?

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Dünyanın en zengin ismi koronavirüs döneminde ne kazandı?
Abone Olgoogle-news

Koronavirüs salgınının dünya genelinde etkisini artırmasıyla birlikte özellikle de ABD'de de pek çok ölüm meydana geldi, vaka sayıları katlanarak arttı. Vatandaşlar ise alışverişlerini bu dönemde daha çok internet üzerinden yaptı. Peki Amazon'un kurucusu ve aynı zamanda dünyanın en zengin ismi Jeff Bezos, bu süreçte ne kadar kazandı?

Pandemi süresince özellikle de internet üzerinden yapılan alışverişlerde ciddi bir artış yaşandı. Dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Amazon da bu nedenle gelirlerini artıran bir şirket oldu.

Şirketin kurucusu olan Jeff Bezos ise servetini bu dönemde daha da artırmayı başardı. Business Insider’ın yayınladığı habere göre 2020’nin başından bu yana servetine 35 milyar dolar daha ekleyen Bezos’un net serveti 150 milyar doları buluyor.

Bezos'un kişisel servetindeki bu büyük artışın en önemli nedeni ise Amazon hisselerinin de bu süreçte artmış olması. Şirket, koronavirüs salgını boyunca satışlarını yüzde 25 oranında artırmayı başarmış durumda.

iPhone SE 2020 incelemesiApple, Türkiye'de en düşük fiyatlı telefonu yeni iPhone SE modelini satışa çıkardı. Peki yeni iPhone hangi özelliklerle geliyor? Satın alınır mı? İşte ilk izlenimlerimiz...
daha fazla video için
False
Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle