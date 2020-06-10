Dünyanın en zengin ismi koronavirüs döneminde ne kazandı?
Koronavirüs salgınının dünya genelinde etkisini artırmasıyla birlikte özellikle de ABD'de de pek çok ölüm meydana geldi, vaka sayıları katlanarak arttı. Vatandaşlar ise alışverişlerini bu dönemde daha çok internet üzerinden yaptı. Peki Amazon'un kurucusu ve aynı zamanda dünyanın en zengin ismi Jeff Bezos, bu süreçte ne kadar kazandı?
Pandemi süresince özellikle de internet üzerinden yapılan alışverişlerde ciddi bir artış yaşandı. Dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Amazon da bu nedenle gelirlerini artıran bir şirket oldu.
Şirketin kurucusu olan Jeff Bezos ise servetini bu dönemde daha da artırmayı başardı. Business Insider’ın yayınladığı habere göre 2020’nin başından bu yana servetine 35 milyar dolar daha ekleyen Bezos’un net serveti 150 milyar doları buluyor.
Bezos'un kişisel servetindeki bu büyük artışın en önemli nedeni ise Amazon hisselerinin de bu süreçte artmış olması. Şirket, koronavirüs salgını boyunca satışlarını yüzde 25 oranında artırmayı başarmış durumda.
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