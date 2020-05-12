Domateslerin kabuğu nasıl kolayca soyulur?
Havalar ısındı, tazecik domatesler tezgahlarda yerini aldı. Salatalarımızda ve yemeklerde bolca taze domatese yer verme zamanı geldi. Peki, domates kabuğunun kolay yoldan nasıl soyulacağını biliyor musunuz?
Yemeklerde kullanacağınız domatesi ezmeden ve suyunu akıtmadan bu pratik yöntemle soyabilirsiniz. İşte püf noktaları…
-Öncelikle domatesin sap kısımlarını fazla bastırmadan çıkarın.
-Domateslerin alt kısımlarına artı şeklinde çizik atın. Çiziklerin hepsinin eşit olmasına özen gösterin.
-Çizdiğiniz domatesleri sıcak su dolu bir kaba alın, bir iki dakika kadar bu kapta bekletin.
-Başka bir kaba normal su koyun. Sıcak sudan çıkardığınız domatesleri buraya alın.
-Kaynar sudan soğuk suya atılan domateslerin kabuklarının çatladığına şahit olacaksınız.
-Şimdi elinizde domatesin kabuklarını kolayca alabilirsiniz.
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