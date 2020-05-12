Domateslerin kabuğu nasıl kolayca soyulur?

Yemeklerde kullanacağınız domatesi ezmeden ve suyunu akıtmadan bu pratik yöntemle soyabilirsiniz. İşte püf noktaları…

-Öncelikle domatesin sap kısımlarını fazla bastırmadan çıkarın.



-Domateslerin alt kısımlarına artı şeklinde çizik atın. Çiziklerin hepsinin eşit olmasına özen gösterin.



-Çizdiğiniz domatesleri sıcak su dolu bir kaba alın, bir iki dakika kadar bu kapta bekletin.



-Başka bir kaba normal su koyun. Sıcak sudan çıkardığınız domatesleri buraya alın.



-Kaynar sudan soğuk suya atılan domateslerin kabuklarının çatladığına şahit olacaksınız.



-Şimdi elinizde domatesin kabuklarını kolayca alabilirsiniz.