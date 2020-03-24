Dolabınızı mükemmel hale getirmenize yardımcı olacak 7 öneri

Dolapları yerleştirmek için dikkat etmemiz gereken bazı noktaları şöyle sıralayabiliriz:

Ayakkabılarınızı kıyafetlerinizle aynı yere koymayın

Bazı kişiler ayakkabıları ile kıyafetlerini aynı dolabın içerisinde muhafaza ediyor. Bu durum, hijyen açısından doğru değil. Sağlığımıza daha fazla özen gösterdiğiniz şu günlerde kesinlikle kıyafetlerinizle ayakkabılarınızı aynı dolaba koymayın. Ayakkabılarınızı koymak için satılan şeffaf kutulardan yararlanabilirsiniz. Böylece ayakkabılarınızı da aramak zorunda kalmazsınız.

Eşyalarınızı ayırın

Dolabınızda yıllardır duran ve atmaya kıyamadığınız eşyalarla artık vedalaşmanın vakti geldi. İki seneden fazladır giymediğiniz kıyafetleri dolabınızdan çıkartın ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırın.

Kategorilere göre düzenleyin

Dolabınızı yerleştirirken pantolonları pantolon askılarına, etekleri ve gömlekleri başka askılıklara; kazakları, hırkaları, eşofmanları ayrı ayrı bölmelere koyun. Aynı askıya birden çok kıyafet asmak doğru bir yöntem değil. Daha çok askı kullanarak işinizi kolaylaştırabilirsiniz. Kategorilere göre düzenlediğinizde aradığınız şeyi daha kolay bulabileceğinizi göreceksiniz.

Renklerine göre yerleştirin

Eşyalarınızı renklerine göre ayırmalısınız. Böylece hem dolabınızda güzel bir görüntü olur hem de kombin yaparken zorlanmazsınız. Koyu renkler ve açık renkler olarak da ayırabilirsiniz.

Çekmece düzenleyici kullanın

Çekmece düzenleyici aparatlar gerçekten hayat kurtarıcı. Hem takılarınız hem de aksesuarlarınız için çekmecelerin içine yerleştirilen bölmeler çok işe yarıyor. Böylece bir çekmeceye birçok eşya sığdırabilir ve neyin nerde olduğunu rahatça görebilirsiniz.

Sık kullandıklarınızı öne çıkarın

Vazgeçemediğimiz ve her zaman elimizin altında olmasını istediğimiz parçalar vardır. Bu parçaları gözümüzün önünde bulundurmalıyız. Dolabımızın karanlık köşelerine atmamalıyız.

Kıyafete para harcamayın

Hep daha fazlasına ihtiyacımız olduğunu düşünürüz. Sürekli satın alarak dolaplarımızı daha da çok doldururuz. Bunun bir sonunun olmadığının artık farkına varmalı ve elimizdekilerle yetinmeyi bilmeliyiz. Farklı farklı kombinler tasarlayarak aslında aynı kıyafetleri değişik şekillerde giyebiliriz.

Son olarak şunu belirtmeliyiz ki tüm bunların yanında en önemli husus aldığımız şeyi yerine koymak ve dolaplarımızın düzeninin bozulmamasına dikkat etmek. Yoksa dolap düzenlemeye sürekli vakit ayırmak zorunda kalırız. Bu da çok yıpratıcı olur. Dolapları düzenleyip bu kadar emek verdikten sonra dağılmasını kimse istemez. Yerli yerine koyma alışkanlığını edinmediysek hemen bu fikri benimsemeliyiz.