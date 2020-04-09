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Doğal ve Etkili Mutfak Temizliği Nasıl Yapılır?
Kimyasal temizlik ürünlerden artık hepimiz çekiniyor, bilinçli bir tüketici olarak ürünlerin arkasını okuyoruz. Fakat hazır temizlik ürünlerinde birçok kimyasal ve toksik madde içeriyor. Oysa evde olan malzemelerle de oldukça etkili ve doğal bir temizlik yapabiliriz. İşte mutfağınızı gönül rahatlığıyla temizleyebileceğiniz ev yapımı doğal temizleyici tarifi...
Ev yapımı doğal temizleyici
Malzemeler:
- 1/4 su bardağı kabartma tozu
- 1/2 su bardağı sirke
- 2 yemek kaşığı kaya tuzu
- Yarım limon suyu
- Ilık su
- Cam kase
- Bulaşık süngeri
- Bulaşık teli
Yapılışı
- Kasenin içine 1/4 bardak kabartma tozu, yarım su bardağı sirke, yarım limon suyu, 2 yemek kaşığı kaya tuzu ve ılık suyu ekleyerek, homojen bir kıvamına gelinceye kadar karıştırın.
- Macunu lekeli bölgeye sürün ve 15-20 dakika bekletip bulaşık süngeriyle temizleyin. Eğer kabuklaşmış kurumuş leke varsa önce tel ile sürtüp sonra süngerle temizleyin.
- İsterseniz macunu lekeli bölgede bir gece bekleterek, etkisini artırabilirsiniz.
- Kimyasal kullanmadan tamamen evdeki malzemelerle fırınınızın temizlendiğini göreceksiniz.
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