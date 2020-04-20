Doğal saç düzleştirici: Süt maskesi nasıl yapılır?

Saç düzleştirici süt maskesi nasıl hazırlanır?

Malzemeler:

Yarım su bardağı süt

1 çay kaşığı bal

1 adet muz

Spreyli bir şişe

İnce uçlu tarak

Hazırlanışı:

Süt ve balı sprey şişeye koyun ve iyice çalkalayın. Diğer tarafta bir kasede muzu püre haline getirin. Püre haldeki muzu da şişedeki süt ve bal karışımına ekleyerek iyice karıştırın.

Tüm malzemeler birbirine geçtikten sonra karışımı saçınızın tamına püskürtün ve ince uçlu tarak ile güzelce tarayın.

20-25 dakika bekleyin ve doğal bir şampuan ile yıkayın. Saçlarınızı tekrar ince uçlu tarakla tarayın ve kendi kendine kurumaya bırakın. Kururken saçlarınızın düz halde kaldığını göreceksiniz.