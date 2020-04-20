Doğal saç düzleştirici: Süt maskesi nasıl yapılır?
Sütün sağlığa olan sayısız faydasının yanı sıra bir de saçları düzleştirdiğini biliyor muydunuz? Evde fön veya yüksek ısılı düzleştiriciler yerine saçlarınızı süt ile düzleştirebilirsiniz.
Saç düzleştirici süt maskesi nasıl hazırlanır?
Malzemeler:
Yarım su bardağı süt
1 çay kaşığı bal
1 adet muz
Spreyli bir şişe
İnce uçlu tarak
Hazırlanışı:
Süt ve balı sprey şişeye koyun ve iyice çalkalayın. Diğer tarafta bir kasede muzu püre haline getirin. Püre haldeki muzu da şişedeki süt ve bal karışımına ekleyerek iyice karıştırın.
Tüm malzemeler birbirine geçtikten sonra karışımı saçınızın tamına püskürtün ve ince uçlu tarak ile güzelce tarayın.
20-25 dakika bekleyin ve doğal bir şampuan ile yıkayın. Saçlarınızı tekrar ince uçlu tarakla tarayın ve kendi kendine kurumaya bırakın. Kururken saçlarınızın düz halde kaldığını göreceksiniz.
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