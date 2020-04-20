MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEvdehayat HaberleriDoğal saç düzleştirici: Süt maskesi nasıl yapılır?
GeriEvdehayat Doğal saç düzleştirici: Süt maskesi nasıl yapılır?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Evdehayat
Haber Giriş: 20.04.2020 - 13:26,Son Güncelleme:

Doğal saç düzleştirici: Süt maskesi nasıl yapılır?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Doğal saç düzleştirici: Süt maskesi nasıl yapılır?
Abone Olgoogle-news

Sütün sağlığa olan sayısız faydasının yanı sıra bir de saçları düzleştirdiğini biliyor muydunuz? Evde fön veya yüksek ısılı düzleştiriciler yerine saçlarınızı süt ile düzleştirebilirsiniz.

Saç düzleştirici süt maskesi nasıl hazırlanır?

Malzemeler:

Yarım su bardağı süt

1 çay kaşığı bal

1 adet muz

Spreyli bir şişe

İnce uçlu tarak

Hazırlanışı:

Süt ve balı sprey şişeye koyun ve iyice çalkalayın. Diğer tarafta bir kasede muzu püre haline getirin. Püre haldeki muzu da şişedeki süt ve bal karışımına ekleyerek iyice karıştırın.

Tüm malzemeler birbirine geçtikten sonra karışımı saçınızın tamına püskürtün ve ince uçlu tarak ile güzelce tarayın. 

20-25 dakika bekleyin ve doğal bir şampuan ile yıkayın. Saçlarınızı tekrar ince uçlu tarakla tarayın ve kendi kendine kurumaya bırakın. Kururken saçlarınızın düz halde kaldığını göreceksiniz.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle