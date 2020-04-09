Dizisi tuttu, oyunun satışları fırladı

The Witcher: Wild Hunt, bugüne dek toplamda 28.3 milyon lisanslı kopya satmayı başardı. Oyunun en çok sattığı yıl, satışa sunulduğu yıl olan 2015 olurken, yapımın dizisinin çekilmesiyle birlikte oyuna olan ilgi yeniden arttı.

Oyunu geliştiren CD Project RED'in diziyle hiçbir ilgisi olmamasına rağmen dizi sonrası büyük çıkış yakalayan The Witcher 3: Wild Hunt'ın daha çok PC platformları için satıldığı da açıklandı. Oyun konsollarında da oynanabilen oyunun PC'de olduğu kadar ilgi görmediği belirtildi.



Oyunun yıl yıl satış rakamlarına gelince:

2015: 9.4 milyon

2016: 4.1 milyon

2017: 4.4 milyon

2018: 3.5 milyon

2019: 6.6 milyon



The Witcher 3: Wild Hunt, aynı zamanda çıkış yaptığı yıl The Game Awards tarafından yılın oyunu seçildi.



