Dizisi tuttu, oyunun satışları fırladı
The Witcher dizisinin ekranlara gelmesiyle yıllar önce satışa sunulan The Witcher 3'e ilgi yeniden arttı. Oyun, toplamda bugüne dek 28 milyondan fazla satarken, oyunun en çok PC sürümü satıldı.
The Witcher: Wild Hunt, bugüne dek toplamda 28.3 milyon lisanslı kopya satmayı başardı. Oyunun en çok sattığı yıl, satışa sunulduğu yıl olan 2015 olurken, yapımın dizisinin çekilmesiyle birlikte oyuna olan ilgi yeniden arttı.
Oyunu geliştiren CD Project RED'in diziyle hiçbir ilgisi olmamasına rağmen dizi sonrası büyük çıkış yakalayan The Witcher 3: Wild Hunt'ın daha çok PC platformları için satıldığı da açıklandı. Oyun konsollarında da oynanabilen oyunun PC'de olduğu kadar ilgi görmediği belirtildi.
Oyunun yıl yıl satış rakamlarına gelince:
2015: 9.4 milyon
2016: 4.1 milyon
2017: 4.4 milyon
2018: 3.5 milyon
2019: 6.6 milyon
The Witcher 3: Wild Hunt, aynı zamanda çıkış yaptığı yıl The Game Awards tarafından yılın oyunu seçildi.
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