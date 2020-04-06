Dışı çıtır çıtır, içi bol çikolatalı… Evde lokma yapalım mı?

Malzemeler:

Hamuru için:

2 yemek kaşığı toz maya

2 su bardağı ılık süt

1 yemek kaşığı şeker

3 su bardağı un

1 çay kaşığı tuz

Kızartmak için:

Sıvı yağ

Vanilyalı krema için:

1 çay bardağı şeker

2 su bardağı süt

3 yemek kaşığı un

1 yumurtanın sarısı

1 paket vanilya

Çikolatalı krema için:

2 su bardağı süt

Yarım su bardağı şeker

2 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı nişasta

1 yemek kaşığı kakao

80 gram çikolata

Üzeri için:

Sütlü çikolata

Beyaz çikolata

Nasıl yapılır?

Maya, süt ve şekeri yoğurma kabında karıştırıp mayanın canlanması için 5 dakika kadar bekleyin.

Üzerine unu ve tuzu da ekleyip hamurunuzu düzgün bir kıvam elde edene kadar yoğurun ve üzerini nemli bir bezle örtüp 1 saat kadar mayalandırın.

Bu esnada vanilyalı krema için yumurta sarısı, un, süt ve şekeri tencerede koyulaşana kadar pişirin.

Koyulaşınca vanilyayı da ekleyip karıştırın ve altını kapatın.

Bir kaseye aktarıp üzerini streç filmle kapattığınız kremayı soğumaya bırakın.

Çikolatalı krema için de aynı şekilde , süt, şeker, un, nişasta ve kakaoyu sürekli karıştırarak pişirin.

Kaynadığı noktada içine çikolatayı da ekleyip eritin ve ocaktan alın.

Onu da bir kaseye aktarıp üzerini streç filmle kapatın ve soğuması için kenara alın.

Sıvı yağı tencerede kızdırıp mayalanan hamurdan küçük bir kaşık yardımıyla yuvarlak parçalar koparın ve tencereye atın.

Her yerinin eşit pişmesi için tencereyi karıştırıp rengi altın sarısı olan lokmaları kevgirle yağdan alın.

Yağları süzülen lokmalara hazırladığınız kremaları sıkma torbaları yardımıyla doldurup servis tabaklarına alın.

Sütlü ve beyaz çikolatayı benmari usulü eritip tabaklardaki lokmaların üzerine gezdirin. Dilediğiniz gibi süsleyip afiyetle yiyin.