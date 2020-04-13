Discord uygulamasından evdeki gürültü sorununu çözen özellik

Kullanıcıların ücretsiz olarak bilgisayar ve telefonlarına indirebildiği Discord, özellikle oyuncuların iletişim kurmasını sağlayan popüler bir platform. Discord'un resmi blog sayfasında yer alan bilgiye göre ise oyuncular, kendi aralarında kulaklıkla konuşurken gürültü duymamaları için özel bir teknoloji geliştiriliyor.

Telefonlardan ziyade şimdilik masaüstü Discord sürümlerini kapsayan yeni özellik, henüz test aşamasında. Gürültü engelleme özelliği sayesinde kullanıcılar seslerini çok daha net bir şekilde karşı tarafa iletebilecek. Özellikle ev içinde oyunla saatlerini geçirenler, böylece evdeki ses ortamını karşı tarafa duyurmaktan kurtulmuş olacak.



Bu ayarı yapmak için kullanıcıların Ayarlar menüsünden Voice&Video (Ses ve Görüntü) bölümüne girip Noise Surpession seçeneğini aktif hale getirmesi yeterli. Henüz her kullanıcıya açılmayan özelliğin yanında ise BETA ibaresi dikkat çekiyor. Yani özelliğin test aşaması henüz sona ermiş değil.

Discord gibi Microsoft Teams uygulamasında da aynı özellik yakında aktif olacak.