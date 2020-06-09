Devetabanı bakımı nasıl yapılır? İşte püf noktaları...

Evlerde sık sık tercih edilen bitkilerden devetabanının bakımı nasıl yapılmalı? İşte detayları...

Son dönemlerin popüler bitkilerinden biri olan devetabınının diğer adı da monstera. Peki evlerimizi süsleyen devetabanı bakımı nasıl yapılmalı? İşte detayları..

Devetabanı bakımında dikkat etmeniz gereken en önemli unsurlardan biri toprak... Devetabanı için organik maddeler açısından zengin olan topraklar tercih edilmeli.

Sağlıklı bir şekilde büyümesi için boyuna göre geniş saksı tercih edilmeli. Ayrıca direk güneş ışığına da maruz kalmamalı. Aksi takdirde yapraklarında sararmalar meydana gelebilir.

Bitkinizi soğuk suyla sulamamaya dikkat edin. Sularken aynı günde ve aynı miktarda su vermeye de dikkat edin.