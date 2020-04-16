Deri çanta temizliği ve bakımı nasıl yapılır?
Şık görünümleri nedeniyle deri çantaları çok sık tercih ediyoruz. Ancak, deri çantanızın yıpranmaması ve daha uzun süreli kullanımı için temizliği de ayrı bir önem taşıyor. Peki, deri çantalar nasıl temizlenmeli ve bakımı nasıl yapılmalı? İşte cevabı...
Deri çantanızda lekeler mevcutsa sadece ılık sabunlu su ile kolayca temizleyebilirsiniz. Ancak çantanızın zarar görmemesine ve renginin solmamasına dikkat edin. Bunun için temiz bir bezi sabunlu suda ıslatın. Ardından nazik bir şekilde lekenin olduğu bölgeyi temizleyin. İşlem sonrası çantanızdaki lekelerin kaybolduğunu görebilirsiniz.
Uzun süreli kullanım için deri çantalar göre üretilen materyalleri kullanabilirsiniz. Bu çantalara özel olarak üretilen bakım yağları ile bakımını yaparak daha uzun süre kullanmanın yanı sıra ilk günkü gibi yeni görünmesini de sağlayabilirsiniz.
Ayrıca deri çantanızın renginin zarar görmemesi için güneş ışığı almamasına dikkat edin.
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