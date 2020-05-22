Davlumbaz temizliği nasıl yapılır?

Yemek sonrası mutfakta oluşan bütün kokuyu engelleyen davlumbazların temizliği oldukça önemli. Davlumbaz temizliği nasıl yapılmalı? İşte cevabı...

İlk olarak, işe başlamadan önce mutlaka davlumbazın fişini çekin.

Daha sonra fan filtrelerini çıkarıp sıcak su ve bulaşık fırçası ile güzelce temizleyin. Dilerseniz bir kovaya sıcak su ve bulaşık deterjanı ekleyin. Daha sonra filtreleri de hazırladığınız suda birkaç dakika bekletin ve sonrasında bulaşık fırçası veya eski bir diş fırçası ile güzelce temizleyin.

Davlumbazın dış yüzeyini ise çizilmemesi için deterjanlı sıcak su ve yumuşak bir bezle temizleyin. Daha sonra kurulayın. Fakat, burada aşındırma özelliği olmayan deterjanlar tercih edilmeli.