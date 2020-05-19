Daha genç görünmenize yardım edecek 5 yiyecek

Balık

Omega 3 yağ asitleri hücre yenilenmesinde önemli bir rol oynuyor. En iyi omega 3 kaynağı ise kesinlikle yağlı balıklardır. Yağlı balıklar cilt elastikiyeti koruyor ve yaşlanma sürecini geciktiriyor. Haftanın 2 günü balık tüketmeye özen gösterin.

Domates

Domates, vücudu zararlı UV ışınlarından koruyan mükemmel bir besindir. Ayrıca bol miktarda içerdiği A,C vitamini ve folik asit ile cilt güzelliğine büyük katkı sağlıyor. Hemen hepimizin mutfağının vazgeçilmezi olan domatesi tüketmeye devam edin.

Avokado

Avokado, özellikle son birkaç yıldır ülkemizde daha çok biliniyor. Yapılan araştırmalar sonucu en sağlıklı meyve olarak adlandırılan avokado, oldukça sağlıklı yağlar içeriyor. Faydaları saymakla bitmeyen bu harika besinin bir özelliği de cilt yenilenmesine yardımcı olması. Hala avokado ile tanışmadıysanız bir an önce denemenizi öneriyoruz.

Zeytinyağı

Zeytinyağının ne kadar faydalı olduğunu bilmeyen var mı? Sağlık için vazgeçilmez besinlerden olan zeytinyağı, deyim yerindeyse tam bir güzellik ürünü. Beslenmenize mutlaka dahil etmeniz gereken zeytinyağını ev yapımı maskelerde ve cildinizdeki kurulukları/çatlakları tedavi etmede kullanabilirsiniz.

Zerdeçal

Zerdeçal, Türk mutfağında önemli yere sahip hem leziz hem de sağlık bombası baharatlardan biri. Bu harika baharatı yemeklerinize ekleyebilir, çayını içebilir, evde diş macunu yapabilir, evde hazırladığınız cilt maskelerinde kullanabilirsiniz.