Daha düzenli banyolar için 4 parlak fikir

İşte banyonuzu düzene sokmanızı sağlayacak birkaç tüyo…

Kalabalıktan kurtulun

Banyonuzda yer alan tuvalet kağıdı, deterjan gibi yer kaplayan bir çok ürünü mümkünse evinizde ardiye olarak kullandığınız alana taşıyın. Eğer böyle bir alan yoksa uygun bir köşeye düzenli olarak yerleştirin.

Banyo organizerlerinden faydalanın

Banyodaki dağınıklığı gizlemenin en güzel yolu organizerlerden yararlanmak… Göz yaran ufak tefek eşyaları organizer sepet ya da kutuların içine yerleştirebilirsiniz.

Çok amaçlı dolaplar işinize yarayacak

Banyolar evlerin dağılmaya en meyilli olduğu alanlardır. Bu dağınıklığın önüne geçmek için eğer banyonuzda uygun alan varsa mutlaka bir banyo dolabı edinin. İçine ortalıkta yer kaplayan fazla eşyaları buraya yerleştirebilirsiniz.

Çiçekle banyonuzun havasını değiştirin

Banyonuzu düzenlediniz… Şimdi banyonuzun daha da temiz kokması ve düzenli görünmesi için bir çiçeğe yer vermenin tam zamanı! Aloe vera, açelya, paşa kılıcı gibi çiçeklerle banyonuzu sıradanlıktan uzaklaştırabilirsiniz.