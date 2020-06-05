Çökertme kebabı nasıl yapılır?
Hem görünümüyle hem de enfes lezzetiyle tadına doyamayacağınız bir tarifimiz var: Çökertme kebabı. Patates, yoğurt, et ve domates sosunun muhteşem uyumuna bayılacaksınız. Peki, çökerme kebabı nasıl yapılır? İşte tarifi...
Malzemeler:
500 gram dana eti
3 adet patates
4 yemek kaşığı süzme yoğurt
2 diş sarımsak
2 yemek kaşığı tereyağı
Toz kırmızı biber
Kimyon
Karabiber
Tuz
Sosu için;
1 yemek kaşığı domates salçası
1 yemek kaşığı zeytinyağı
2 adet rendelenmiş domates
Nasıl yapılır?
Patatesleri soyup ince bir şekilde doğrayın.Güzelce yıkayıp suyunu süzdükten sonra sıvı yağda kızartın.
Patatesler kızarınca servis tabağına alın.
Sarımsakları soyup ezin.
Yoğurda az miktarda su ekleyerek biraz seyreltin ve sarımsakları da ekleyip karıştırın.
Hazırladığınız sarımsaklı yoğurdu patatesin üzerine gezdirin.
İnceltilmiş ve jülyen şeklinde kesilmiş etleri tavaya alın.
Etleri suyunu salıp çekene kadar pişirin.
Daha sonra baharatları ve tuzu da ilave edip birkaç dakika daha pişirip ocaktan alın.
Sosu için; zeytinyağını tavaya alın. Üzerine salçayı ekleyip birkaç dakika kavurun. Daha sonra rendelemiş domates ve tuz ilave edip 5 dakika kadar pişirin ve ocaktan alın.
Etleri patatesin üzerine yerleştirin.
Son olarak domates sosunu gezdirip servis edin.
Afiyet olsun...
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