Çökertme kebabı nasıl yapılır?

Malzemeler:

500 gram dana eti



3 adet patates



4 yemek kaşığı süzme yoğurt



2 diş sarımsak



2 yemek kaşığı tereyağı



Toz kırmızı biber



Kimyon



Karabiber



Tuz

Sosu için;

1 yemek kaşığı domates salçası



1 yemek kaşığı zeytinyağı



2 adet rendelenmiş domates

Nasıl yapılır?



Patatesleri soyup ince bir şekilde doğrayın.Güzelce yıkayıp suyunu süzdükten sonra sıvı yağda kızartın.

Patatesler kızarınca servis tabağına alın.

Sarımsakları soyup ezin.

Yoğurda az miktarda su ekleyerek biraz seyreltin ve sarımsakları da ekleyip karıştırın.

Hazırladığınız sarımsaklı yoğurdu patatesin üzerine gezdirin.

İnceltilmiş ve jülyen şeklinde kesilmiş etleri tavaya alın.

Etleri suyunu salıp çekene kadar pişirin.

Daha sonra baharatları ve tuzu da ilave edip birkaç dakika daha pişirip ocaktan alın.

Sosu için; zeytinyağını tavaya alın. Üzerine salçayı ekleyip birkaç dakika kavurun. Daha sonra rendelemiş domates ve tuz ilave edip 5 dakika kadar pişirin ve ocaktan alın.

Etleri patatesin üzerine yerleştirin.

Son olarak domates sosunu gezdirip servis edin.

Afiyet olsun...