Çok kahve içenlere: Kahveye 3 bitkisel alternatif

Masala çayı

Masala çayı, zengin siyah çay, süt, karanfil, tarçın, karabiber, kakule ve zencefil gibi baharatlarla hazırlanır ve bir hayli lezzetlidir. Sabah saatleri için fazla tatlı olabilir. Bu yüzden masala çayını öğleden sonra canınız tatlı ve enerji verici bir şeyler istediğinde içebilirsiniz.

Ginseng çayı

Çin'de yüzyıllardır alternatif tıpta kullanılan ginseng, 'şifa deposu' olarak adlandırılıyor. Bu bikinin çayı, bağışıklık sistemini iyileştiriyor, yorgunlukla savaşıyor ve enerji seviyelerini yükseltiyor, stresi azaltıyor. Ginseng, oldukça güçlü bir tada sahiptir. Ginseng çayının içimini yumuşatmak için bal ilave edebilirsiniz.

Meyan kökü çayı

Meyan kökü, katkı maddesi olmadan enerji veren çok nadir bitkilerin başında geliyor. Bu çay stresi azaltmasının ve enerji vermesinin yanı sıra, regl ağlarına da iyi geliyor, cildi güzelleştiriyor.