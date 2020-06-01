Çok faydalı! Her gün bir avuç yerseniz…

İşte kajunun bilinmeyen yararları…

Diğer kuruyemişlere göre daha az yağ oranına sahip olan kaju tam bir kalp dostu.

Yüksek tansiyonun düşmesine yardımcı olur.

Kaju diş çürümesini engeller.

İçindeki magnezyum ve kalsiyum kemik sağlığını korur. Özellikle gelişme çağındaki çocukların tüketmesi tavsiye edilir.

Kaju, baş ağrısı oluşumunu engeller.

Çok yağlı olduğu bilinir ve kilo aldırdığı düşünülür. Oysa diğer kuruyemişlere göre daha az yağ içerir.

Bakır, magnezyum, selenyum gibi mineraller içerdiği için antioksidan özelliği vardır.

Gözü zararlı UV ışınlarından korur.

Hafıza gelişimine katkıda bulunur.

Akşam yemekten sonra tüketilen bir avuç kaju rahat bir şekilde uyumaya yardımcı olur.

Kuruyemiş ve besin alerjiniz yoksa kajuya ara öğünlerinizde yer vererek faydalarından yararlanabilirsiniz.