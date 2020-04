Çocukların izlemesi gereken 6 eğlenceli animasyon filmi

Evcil Hayvanların Gizli Yaşamı

Sevilen animasyon filmi Çılgın Hırsız'ı yaratan ekip yeniden iş başında! Illumination ekibinin yeni filmi The Secret Life of Pets, "Her gün işe giderken evde bıraktığınız evcil hayvanlarınız, siz eve dönene kadar geçen süreç içerisinde ne yapıyor?" önermesinden yola çıkıyor. Yönetmenliğini Chris Renaud ve Yarrow Cheney ikilisinin üstlendiği filmin seslendirme kadrosunda ise; Louis C.K., Eric Stonestreet ve Kevin Hart gibi isimler yer alıyor.

Beyaz Diş/Chroc Blanc

Animasyon film, yarı köpek bir anne ile altına hücum yıllarında gizemli bir şekilde ortadan kaybolan kurt bir babanın yavrusu olarak dünyaya gelen Beyaz Diş doğduğu günden beri diğerlerinden farklı olduğu için hep bu farklılıklarının gölgesinde kalmıştır. Beyaz Diş'in hem kendi cinsi ile hem de insanlıkla verdiği savaşı gözler önüne seren unutulmaz kitaptan uyarlanan animasyonun yönetmeni, 2014'de Mr.Humlot isimli filmi ile Kısa Animasyon Oscarı kazanan Alexandre Espigares.

Moana

Moana Antik Polenezya'da yaşayan bir kabilenin şefinin cesur kızıdır. Güçlü ve korkusuz Moana doğanın içinde büyümüştür ve neşeli bir kızdır. Ancak yarı tanrı Maui tarafından yapılan korkunç bir lanet onun adasına dek ulaşır. Maui tanrıça Te Whiti'nin kalbini çalarak onu kızdırmıştır ve şimdi balıkçılar balık tutamaz olmuş, ekinler yetişmeden solar olmuştur. Ancak Moana bu duruma boyun eğmemeye kararlıdır. Güney Pasifik'ten yola çıkan genç kızın amacı laneti sonlandırmak için yarı tanrıyı bulmak ve ona çaldığı şeyi iade ettirmektir...

Minyonlar/The Minions

Tarih öncesi çağlardan beri kendilerine kötü bir efendi arayışında olan Minyonlar, Dracula'dan, Firavun'a, Napolyon'dan, Dinozorlara kadar birçok kişiye hizmet etmeye çalışsalar da, hepsi birgün yok olmuştur. Hizmet edecek bir efendi bulamayınca Antartika'da kendi hallerinde yaşamaya başlayan minyonların kaderi 1960'lı yıllarda değişir. Çünkü 3 kişilik maceracı bir minyon ekibi, Amerika'ya doğru yola çıkar.

Despero

Minik ve sevimli fare Despereaux'un görkemli serüvenlerine hazır mısınız? Ufacık vücudu ve kocaman kulaklarıyla gözleri açık doğan Despereaux, diğer farelerin aksine bıçaktan ve kediden korkmayacak kadar cesur ve düşgücü çok yüksek olan bir faredir. Kendini kibar bir centilmen olarak tanıtan kahramanımızın en büyük zevklerinden biri de macera dolu hikayeleri okumaktır. Despereaux, kendi dünyasının dışını da keşfetmek ister ve bir insan olan Prenses Pea ile arkadaş olur. Tabi ki her sıradanlığın ötesine geçmek isteyen canlı gibi Despereaux da adının hakkını verecek ve önünde sonunda diğerleri tarafından dışlanacaktır. Zira tüm ahali, onun yaptıklarından dolayı başlarına bela olacağından korkar ve Despereaux kendi dünyasından sürgün edilir. O da onu beladan kurtaran ve onun gibi "ötekileştirilmiş" kedi Roscuro ile arkadaş olur. Despereaux’un daha okuduğu hikayelerdeki gibi yaşayacak bir hayatı vardır.

Sevimli Dinazor

Habakuk Tibatong sıradan bir bilim adamı değildir. Uyumlu bir karakter; hiç değildir! Ama, yaşadığı toplum içerisinde sevimliliğiyle dikkat çeker. Okyanusun ortasında Titiwoo adı verilen minicik bir adada yaşamakta olan Tibatong aykırı biri olduğundan azametli Kral Pumponell'in hışmına uğramış ve bu adaya sürgün edilmiştir. Adada yaşayan ve her biri kendisine özgü sorunları olan bir grup hayvan, Profesör’ün kendine özgü açmış olduğu dil kursuna devam etmekte ve yaşamlarını huzur ve sakinlik içinde sürdürmektedirler. Fakat kötü kalpli Kral, kasvetli şatosunda aynı sakinlik içinde durmayacaktır. Bu küçük adanın kendine özgü sakinlerini komik maceralar beklemektedir. Alman yapımı olan 2006 tarihli Sevimli Dinazor, Alman yönetmenler Reinhard Klooss ve Holger Tappe imzasını taşıyor.