Çocuklara el yıkama alışkanlığı nasıl kazandırılır?

Yetişkinlere göre daha hassas bir bağışıklık sistemine sahip olan çocuklar hijyen açısından doğru bir şekilde ellerini yıkamalı. Erken dönemde çocuklara kazandırılan bu alışkanlık onların birçok hastalıktan korunmasına yardımcı oluyor. Peki, çocuklar ellerini doğru bir şekilde nasıl yıkayabilir?

-Önce akan suyun altında eller ıslatılmalı.

- 20 saniye boyunca eller sabunla güzelce yıkanmalı.

- Parmak uçları, araları, başparmaklar iyice ovalanmalı. Tırnak araları ihmal edilmemeli.

- Ellerin dış yüzeyi ve avuç kısımları da unutulmamalı. Bu kısımlar da güzelce sabunlanmalı ve ovalanmalı.

- Sonrasında pamuklu bir havlu veya kağıt peçete ile eller kurulanmalı.

Çocuklar yemeklerden önce ve sonra, tuvaletten önce ve sonra, sabah uyanınca ve akşam yatmadan önce, dişlerini fırçalamadan önce ellerini yıkamayı ihmal etmemeliler.

El yıkamayı eğlenceli hale getirmek için…

Çocuklara el yıkama alışkanlığı kazandırmak için bazı eğlenceli yollar deneyebilirsiniz. Örneğin şarkı eşliğinde el yıkamayı deneyebilirsiniz. Şarkı bitene kadar ellerini sabunlamasını sonra durulamasını söyleyebilirsiniz. El yıkama alışkanlığını kazandırmak için şekilli sabunlar alabilirsiniz. Güzel kokan, değişik sabunlar çocuğunuzun ilgisini çekecektir.