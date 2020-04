Çocuklar için zorunlu ev hayatının 5 eğlenceli oyunu

UNO

Uno ile herkes için hızlı eğlence! Kart çekmek kolay ama atmak çok zor. Renk ve rakam eşleştirmesi ile oynanabildiği gibi kart çeşidine göre de rakibinizi zorlayabilirsiniz. Elinizde bir kartınız kaldığında, "UNO!" demeyi unutmayın!

Kandıramazsın Beni

Oyun sırası sende! Haydi kartlarını at ve isimlerini söyle. Acaba doğruyu mu söyleyeceksin yoksa herkesi kandıracak mısın? Seçimini yap ama dikkatli ol! Her an yakalanabilirsin ve burnun uzayabilir. Burnu en kısa olan kazanacak, bu heyecan herkesi saracak!

Acaba Neyim? Anlat Bakalım



Acaba Neyim? Anlat Bakalım diğer oyuncular kafandaki kartta hangi aktivitenin yazdığını sana beden hareketleri ile anlatmaya çalışacak. Bakalım kafandaki aktivite kartının ne olduğunu bulabilecek misin? Her doğru tahmin için bir pul kazan, oyunu kazanmak için en çok pul toplayan oyuncu ol!

Oyuncu Kurbağa

Oyuncu Kurbağa ile oynayıp biraz enerji harcamaya hazır mısınız? O ne söylerse onu yapın! Bir uçakmış gibi davranın, en sevdiğiniz hayvanı taklit edin, tek ayak üstünde zıplayın ve daha birçok eğlenceli aktivite yapın! Gong sesini duyunca hemen bir yaprağın üstüne çıkın ve damga kazanın. Oyunun sonunda en çok damgası olan oyunu kazanır! Bu oyunda eğlenmeniz, hayal gücünüzü kullanmanız ve enerji harcamanız için 50’den fazla aktivite yer alıyor!

Scrabble Junior

Çocuklarda için hazırlanmış Scrabble. Daha küçük çocuklar, üzerinde resim olan harfleri birleştirerek eğlenceye başlayabilirler. Daha büyük çocuklar ise tüm kelimeleri kendileri yaparak oyunun tadını çıkartabilirler. Çocukların kelime dağarcığını geliştirirken imla kuralları becerilerinin de gelişmesi sağlar.