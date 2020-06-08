Çocuklar için besleyici makarna salatası tarifi

Malzemeler



Makarna

Zeytinyağı

Bezelye, mısır, havuç, kırmızıbiber gibi sebzeler

Tuz

Çocuğunuzun seçtiği makarna türünü üzerini hafif geçecek şekilde sıcak su,1 çorba kaşığı zeytinyağı ve çok az tuz ile pişirelim.

Makarnanın içerdiği B vitaminlerini kaybetmemesi için suyunu çekmesi daha iyi olacaktır.

Suyunu süzme yönteminden vazgeçelim.

Ayrı bir tabağa aldığınız makarnalara, minik şefin doğramış olduğu sebzeleri ekleyelim, karıştıralım. İşte bu kadar.

Peynir ya da minik köfteler de ekleyerek protein değerini artırabilirsiniz.

Şimdiden afiyet olsun.