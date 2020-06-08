Çocuklar için besleyici makarna salatası tarifi
Diyetisyen Şevval Güzel, çocukların çok seveceği ve besleyici değeri yüksek bir makarna tarifi verdi.
Malzemeler
Makarna
Zeytinyağı
Bezelye, mısır, havuç, kırmızıbiber gibi sebzeler
Tuz
Çocuğunuzun seçtiği makarna türünü üzerini hafif geçecek şekilde sıcak su,1 çorba kaşığı zeytinyağı ve çok az tuz ile pişirelim.
Makarnanın içerdiği B vitaminlerini kaybetmemesi için suyunu çekmesi daha iyi olacaktır.
Suyunu süzme yönteminden vazgeçelim.
Ayrı bir tabağa aldığınız makarnalara, minik şefin doğramış olduğu sebzeleri ekleyelim, karıştıralım. İşte bu kadar.
Peynir ya da minik köfteler de ekleyerek protein değerini artırabilirsiniz.
Şimdiden afiyet olsun.
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