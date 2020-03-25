Çocuğunuzla kaliteli zaman geçirmeniz için 10 öneri
Çocuklarımızın okula gitmediği bu dönemde birlikte neler yapılabilir diye düşünmeye başladık. Evde birlikte vakit geçirmenin birçok alternatifi var. İşte size bazı tavsiyeler…
Resim yapın
Ellerinizi boyayarak izini çıkartabilirsiniz. Tarihi de yazarak ileride bakmak için güzel bir anı oluşturabilirsiniz.
Kek pişirin
Yemek yapmak daha zor ve zahmetli olabilir ama kek pişirmek çocuklar için uygun bir aktivite. Hem onunla birlikte pişirdiğiniz keki sonra birlikte afiyetle yiyebilirsiniz.
Birlikte kelime oyunu oynayın
Kelime türetmece çok keyifli bir oyun. Yazı tura atarak ilk başlayacak kişiyi seçin. İlk kelimenin son harfiyle diğer kişi yeni bir kelime söyleyecek. Böylece son harflerden yeni kelimler türeterek eğeleneceksiniz.
Kağıttan objeler yapın
Kağıttan uçak, gemi gibi figürler yapıp daha sonra bunlarla birlikte oyunlar kurabilirsiniz.
Sessiz sinema oynayın
Geleneksel bir oyun olan sessiz sinema her zaman işe yarar. Tabi birlikte izlediğiniz filmlerden seçerseniz daha kolay ve keyifli olur.
Hikaye yazın
Hikaye yazma çocukların zihin dünyasının gelişimi için çok önemlidir. İnternetten tamamlanmamış hikayeler bulup devamını birlikte getirebilirsiniz.
Ülke bulmaca oynayın
Hem eğitici hem öğretici bir oyun. Dünya haritası açarak bu haritadaki ülkelerin yerini gösterin. Hatta başkentini de söyleyen büyük ödülü kazansın.
Kitap okuyun
Birlikte okunan kitapların tadı bir başka. Eğer çocuğunuzun kitap okumasını istiyorsanız öncelikle eline kitabı siz almalı, onu bu aktiviteye davet etmelisiniz.
Akrostiş yazın
Kendi isimlerinizin baş harflerinden birbirinize şiirler yazabilirsiniz. İlerde okumak için bunları saklayabilirsiniz.
Kıyafet tasarlayın
Eski bir kıyafetinize makasla yeniden şekil vererek değişik bir tasarım yapabilirsiniz. Hatta yaptığınız bu tasarımın üzerine değişik figürler dikebilirsiniz.
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