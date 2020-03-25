Çocuğunuzla kaliteli zaman geçirmeniz için 10 öneri

Resim yapın

Ellerinizi boyayarak izini çıkartabilirsiniz. Tarihi de yazarak ileride bakmak için güzel bir anı oluşturabilirsiniz.

Kek pişirin

Yemek yapmak daha zor ve zahmetli olabilir ama kek pişirmek çocuklar için uygun bir aktivite. Hem onunla birlikte pişirdiğiniz keki sonra birlikte afiyetle yiyebilirsiniz.

Birlikte kelime oyunu oynayın

Kelime türetmece çok keyifli bir oyun. Yazı tura atarak ilk başlayacak kişiyi seçin. İlk kelimenin son harfiyle diğer kişi yeni bir kelime söyleyecek. Böylece son harflerden yeni kelimler türeterek eğeleneceksiniz.

Kağıttan objeler yapın

Kağıttan uçak, gemi gibi figürler yapıp daha sonra bunlarla birlikte oyunlar kurabilirsiniz.

Sessiz sinema oynayın

Geleneksel bir oyun olan sessiz sinema her zaman işe yarar. Tabi birlikte izlediğiniz filmlerden seçerseniz daha kolay ve keyifli olur.

Hikaye yazın

Hikaye yazma çocukların zihin dünyasının gelişimi için çok önemlidir. İnternetten tamamlanmamış hikayeler bulup devamını birlikte getirebilirsiniz.

Ülke bulmaca oynayın

Hem eğitici hem öğretici bir oyun. Dünya haritası açarak bu haritadaki ülkelerin yerini gösterin. Hatta başkentini de söyleyen büyük ödülü kazansın.

Kitap okuyun

Birlikte okunan kitapların tadı bir başka. Eğer çocuğunuzun kitap okumasını istiyorsanız öncelikle eline kitabı siz almalı, onu bu aktiviteye davet etmelisiniz.

Akrostiş yazın

Kendi isimlerinizin baş harflerinden birbirinize şiirler yazabilirsiniz. İlerde okumak için bunları saklayabilirsiniz.

Kıyafet tasarlayın

Eski bir kıyafetinize makasla yeniden şekil vererek değişik bir tasarım yapabilirsiniz. Hatta yaptığınız bu tasarımın üzerine değişik figürler dikebilirsiniz.