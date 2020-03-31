Çocuğunuzla birlikte mutfağa girip pizza yapmaya ne dersiniz?

Çocuğunuzla pizza yaparken ondan pek çok konuda yardım isteyebilirsiniz. Evde pizza yapma fikri onun da çok hoşuna gidecek. Lafı fazla uzatmadan pizza yapımının malzemelerine ve hazırlanışına geçelim…



Pizza hamuru için malzemeler

1 paket kuru maya

1 su bardağı ılık su (200ml.)

1 tatlı kaşığı şeker

1 su bardağı süt (200ml)

2 kaşık yoğurt

1 yumurta

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı tuz

Aldığı kadar un

Pizza sosu için malzemeler

Domates salçası

Rendelenmiş sarımsak

Zeytinyağı

Kekik, nane

Pizza üstü için malzemeler

Evde bulunan malzemelerden dilediğinizi koyabiliriz.

Mozzarella, kaşar peyniri, salam, sucuk, biber, mısır, zeytin, mantar…

Yapılışı

Derin bir kaseye mayayı koyun. Üzerine ılık suyu ve şekeri ilave edin ve mayalanmasını sağlayın. Sırasıyla diğer malzemeleri de ekleyerek hamuru yoğurun. Unu yavaş yavaş ilave edin. Kulak memesi denilen kıvamda olması gerekir. Elimize yapışmayacak şekilde olmalı ama aynı zamanda da çok sert olmamalı. Hamuru yoğurduktan sonra yaklaşık yarım saat kadar dinlendirin. Dinlenen hamura istediğimiz şekli verin. Pişireceğimiz tepsiye göre ister yuvarlak ister kare şeklinde hamurunuzu açın.

Hamuru önceden ısıtılmış 200 dereceli fırında 10 dakika pişirin.

Bir kapta bir miktar ılık su ve salçayı sos kıvamına getirin. İçine baharatları ekleyin. Salça kullanmak istemezseniz rendelenmiş domatesi de bir miktar kaynatarak sos kıvamına getirebilirsiniz.

Yarı pişen hamurun üzerine bir fırça yardımıyla eşit şekilde sosu sürün. Sosu koyduktan sonra gerisi sizin ve çocuğunuzun zevkine kalmış. Çocuğunuzla birlikte istediğiniz kadar malzemeyi pizzanın üzerine serpiştirin. Tekrar fırına vererek 20 dakika daha pişirin.

Afiyet olsun!