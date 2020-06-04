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Fotoğraf: Alamy
Haber Giriş: 04.06.2020 - 18:00,Son Güncelleme:

Çıtır çıtır bir lezzet: Künefe

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Çıtır çıtır bir lezzet: Künefe
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Künefe, Antakya mutfağının en meşhur tatlısı. Uzayan peyniri ve çıtır çıtır kadayıfıyla da tadına doyum olmuyor. Üstelik evde kolayca yapabilirsiniz. Peki evde künefe nasıl yapılır? İşte tarifi...

Malzemeler:

200 gram tel kadayıf

200 gram dil peyniri

100 gram tereyağı

Şerbeti için;

1,5 su bardağı su

1,5 su bardağı şeker

2-3 damla limon suyu

Nasıl yapılır?

Şeker ve suyu kaynatın.

Şerbetiniz kıvam alınca limon suyunu da ekleyip karıştırın ve ocaktan alın. Ilınması için kenara alın.

Tereyağının bir kısmını tavada eritin.

Kadayıfları da elinizle didikleyerek yağın içine ekleyin ve tereyağını kadayıfa yedirin.

Daha sonra kadayıfın yarısını yağlanmış bir tepsiye alın ve boşluk kalmaması için sıkıca bastırın.

Üzerine taşmayacak şekilde peynirleri ilave edin.

Kadayıfın kalan kısmını da üzerini sıkıca yerleştirin.

Tepsiyi ocağın ya da fırının üst bölümünde kısık ateşte çevirerek kızartın.

Künefeyi ters çevirip, diğer tarafını da kızarttıktan sonra soğuk şerbeti sıcak künefenin üzerine gezdirin.

Sıcak sıcak servis edin...

Şekerpare | Mucize Lezzetler
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