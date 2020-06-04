Çıtır çıtır bir lezzet: Künefe

Malzemeler:



200 gram tel kadayıf



200 gram dil peyniri



100 gram tereyağı



Şerbeti için;

1,5 su bardağı su

1,5 su bardağı şeker



2-3 damla limon suyu

Nasıl yapılır?

Şeker ve suyu kaynatın.

Şerbetiniz kıvam alınca limon suyunu da ekleyip karıştırın ve ocaktan alın. Ilınması için kenara alın.

Tereyağının bir kısmını tavada eritin.

Kadayıfları da elinizle didikleyerek yağın içine ekleyin ve tereyağını kadayıfa yedirin.

Daha sonra kadayıfın yarısını yağlanmış bir tepsiye alın ve boşluk kalmaması için sıkıca bastırın.

Üzerine taşmayacak şekilde peynirleri ilave edin.

Kadayıfın kalan kısmını da üzerini sıkıca yerleştirin.

Tepsiyi ocağın ya da fırının üst bölümünde kısık ateşte çevirerek kızartın.

Künefeyi ters çevirip, diğer tarafını da kızarttıktan sonra soğuk şerbeti sıcak künefenin üzerine gezdirin.

Sıcak sıcak servis edin...