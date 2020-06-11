Cipsin yanına çok yakışır: Ev yapımı salsa sos tarifi
Salsa sos Meksika'dan tüm dünyaya yayılan ve çok sevilen soslardan. Birçok yemeğin yanında servis edilen salsa sos özellikle cips batırmak için birebir. Siz de evinizde salsa sos yapmak isterseniz bu tarifi kesinlikle kaçırmayın. Afiyet olsun...
Malzemeler:
2 diş sarımsak
5 dal maydanoz
4 adet domates
1 adet yeşil biber
1 adet küçük soğan
Çeyrek limonun suyu
Karabiber
Acı sos
Tuz
Nasıl yapılır?
Domatesleri güzelce yıkayın.
Kabuklarını soyun ve çekirdeklerini çıkarın.
Soyduğunuz domatesleri mutfak robotundan geçirdikten sonra bir tabağın içine aktarın.
Biberleri ve soğanları güzelce temizleyin.
Temizlenen sebzeleri küçük küçük doğradıktan sonra domateslerin üzerine ekleyin.
Sarımsakları ve maydanozları tabağın üzerine ince ince kıyın.
Tabağın üzerine en son limon suyunu da ilave ettikten sonra tuz, karabiber ve acı sosunu ekleyip karıştırın.
Sosunuz hazır, buzdolabında 2 saat kadar beklettikten sonra hemen servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.
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