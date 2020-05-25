Cilt Parlatıcı Buz Maskesi
Stres, kötü beslenme, yaş alma, güneşe fazla maruz kalma, mevsimsel değişimleri gibi etkenler bazen cildimizin ışıltısını kaybetmesine neden olabiliyor. Evde hazırlayacağınız buz maskesi ile cildinize kaybettiği ışıltıyı yeniden kazandırabilirsiniz.
Cilt parlatıcı buz maskesi
Malzemeler:
2 adet domates
1 yemek kaşığı bal
Hazırlanışı:
Domatesleri güzelce yıkayın ve blender'dan geçirin. İyice ezdikten sonra balı ilave edin ve karıştırın.
Karışımı buz kalıplarına dökün ve donmak üzere buzluğa koyun.
Donan buz küplerinden birini alın ve yüzünüzde yavaşça gezdirin. Buz küpü eriyene kadar cildinizde gezdirin ve ardından yüzünüzü yıkayıp temiz bir havlu ile kurulayın.
Buz maskesini haftada birkaç defa uygulayabilirsiniz.
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