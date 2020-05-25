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Evdehayat
Haber Giriş: 25.05.2020 - 13:40,Son Güncelleme:

Cilt Parlatıcı Buz Maskesi

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Cilt Parlatıcı Buz Maskesi
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Stres, kötü beslenme, yaş alma, güneşe fazla maruz kalma, mevsimsel değişimleri gibi etkenler bazen cildimizin ışıltısını kaybetmesine neden olabiliyor. Evde hazırlayacağınız buz maskesi ile cildinize kaybettiği ışıltıyı yeniden kazandırabilirsiniz.

Cilt parlatıcı buz maskesi

Malzemeler:

2 adet domates

1 yemek kaşığı bal

Hazırlanışı:

Domatesleri güzelce yıkayın ve blender'dan geçirin. İyice ezdikten sonra balı ilave edin ve karıştırın.

Karışımı buz kalıplarına dökün ve donmak üzere buzluğa koyun.

Donan buz küplerinden birini alın ve yüzünüzde yavaşça gezdirin. Buz küpü eriyene kadar cildinizde gezdirin ve ardından yüzünüzü yıkayıp temiz bir havlu ile kurulayın.

Buz maskesini haftada birkaç defa uygulayabilirsiniz.

 

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