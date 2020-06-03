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Evdehayat
Haber Giriş: 03.06.2020 - 16:10,Son Güncelleme:

Cilt lekelerine doğal çözüm: Aloe vera maskesi

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Cilt lekelerine doğal çözüm: Aloe vera maskesi
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Son zamanların en popüler ev bitkilerinden biri olan aloe veranın cilde olan faydaları da saymakla bitmiyor. Yanıklara, cilt yaralarına ve lekelere iyi gelen bu harika bitki ile evde kendinize maske yapabilirsiniz.

Cilt lekeleri için aloe vera maskesi

Malzemeler:

1/4 bardak aloe vera jeli

1 yemek kaşığı kuşburnu tohumu yağı

8 damla limon yağı

Hazırlanışı:

Tüm malzemeleri bir cam kaseye alın ve güzelce karıştırın. 

Karışımı temiz cildinize dairesel hareketlerle masaj yaparak uygulayın.

İnce bir tabaka halinde sürdüğünüz maskeyi 30 dakika bekledikten sonra ılık su ile durulayın.

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