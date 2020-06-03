Çilek reçeli nasıl yapılır?
Mis kokulu bir çilek reçeli yapmaya ne dersiniz? Kahvaltı sofranıza bambaşka bir renk katacak olan bu reçeli evinizde de kolayca yapabilirsiniz. Peki, çilek reçeli nasıl yapılır? İşte malzeme listesi ve yapılış aşamaları...
Malzemeler:
1 kilogram çilek
3 su bardağı toz şeker
Yarım limonun suyu
Nasıl yapılır?
Çilekleri güzelce yıkayın ve yapraklarını temizleyin.
Ardından derin bir tencereye alıp üzerine şekeri ekleyin. Tencerenin kapağını kapatıp bir gece bekletin.
Ertesi gün çilekleri orta ateşte pişirmeye başlayın.
Pişme sırasında oluşan köpükleri bir kaşık yardımıyla alın.
Bir süre pişirdikten sonra ocaktan almadan 5 dakika önce limon suyunu ekleyin.
Ocaktan alıp soğumaya bırakın.
Daha sonra kavanozlara doldurabilirsiniz.
Afiyet olsun...
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