Cildi yumuşacık yapıyor... Gece yatmadan önce mutlaka uygulayın

İçinde bulunan aloe vera cildi yağlandırmadan nemlendiriyor ve ölü hücrelerden arındırıyor. Ev yapımı gece kreminin tarifi şöyle…

Malzemeler

10 yemek kaşığı süt

5 yemek kaşığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı aloe vera jeli

Hazırlanışı

Tüm malzemeleri homojen bir karışım elde edene kadar cam bir kabın içinde tahta bir kaşıkla karıştırın.

Gece yatmadan yüzünüzü güzelce yıkayıp kurulayın.

Ardından kremi tüm yüzünüze ve boynunuza dairesel hareketlerle masaj yaparak uygulayın.