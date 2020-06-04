Cildi yumuşacık yapıyor... Gece yatmadan önce mutlaka uygulayın
Gece yatmadan önce cildinize uygulayacağınız bu krem cilde esneklik kazandırıyor ve ışıltı veriyor. Üstelik hazırlaması da oldukça kolay.
İçinde bulunan aloe vera cildi yağlandırmadan nemlendiriyor ve ölü hücrelerden arındırıyor. Ev yapımı gece kreminin tarifi şöyle…
Malzemeler
10 yemek kaşığı süt
5 yemek kaşığı zeytinyağı
2 yemek kaşığı aloe vera jeli
Hazırlanışı
Tüm malzemeleri homojen bir karışım elde edene kadar cam bir kabın içinde tahta bir kaşıkla karıştırın.
Gece yatmadan yüzünüzü güzelce yıkayıp kurulayın.
Ardından kremi tüm yüzünüze ve boynunuza dairesel hareketlerle masaj yaparak uygulayın.
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