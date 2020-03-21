Çikolatanızı evde yapmaya ne dersiniz? Lezzetini çok beğeneceksiniz

Evde çikolata yapmak için kuvertür çikolata da kullanabilirsiniz. Ona da birazdan geleceğiz ancak öncesinde doğrudan kakao yağı ve kakao kullanarak nasıl çikolata yapabileceğinize bir bakalım.

Malzemeler:

2,5 yemek kaşığı kakao

5-6 damla vanilya özütü

150 mililitre sıvı kakao yağı

2-3 yemek kaşığı bal

1 çay kaşığının yarısı kadar tuz

Silikon çikolata kalıpları

Dilerseniz fındık, üzüm gibi malzemeler

Nasıl yapılır?

Kakao yağını kısık ateşte yakmamaya dikkat ederek eritin. Eğer altını çok açarsanız yağ yanar ve çikolatanızın tadı ve kıvamı bozulur. Aşağıda anlattığımız şekilde benmariyle eritmeyi de deneyebilirsiniz.

Kakao tozunu, vanilya özütünü, balı ve tuzu da kakao yağına ekleyin ve iyice homojenleşene kadar karıştırın.

Çikolata karışımını sıcakken kalıplara dökün. Fındık vb. malzemeleri ekleyecekseniz bu aşamada üzerine serpin.

Kalıpları buzdolabında 3-4 saat dinlendirdikten sonra zevkle tüketebilirsiniz.

KUVERTÜR ÇİKOLATA NASIL KULLANILIR?

Bu işlemlerle uğraşmak istemezseniz, doğrudan kuvertür çikolata olarak bilinen ham çikolata kullanarak da evinizde dilediğiniz şekil ve lezzette çikolatalar yapabilirsiniz.

Bunun için kuvertür çikolatanızı benmari usulü yani aşağıda anlattığımız metotla eritmeniz gerekir.

Benmari için biri büyük biri daha küçük ikisi de ısıya dayanıklı iki kaba ihtiyacınız var.

Öncelikle temiz bir mutfak bezini sıkıca rulo yapıp büyük kabın tabanına oturtun.

Üzerine kabı çok doldurmayacak şekilde su koyun. İkinci kabı mutfak bezi tabanın üzerine oturtun. İkinci kaba su girmemesine dikkat edin.

Eritmek istediğiniz kadar kuvertür çikolatayı bu kaba parçalayarak aktarın.

Sürekli karıştırarak çikolatayı güzelce eritip silikon kaplara dökün.

Üzerine dilerseniz fındık, fıstık serperek soğuması ve sertleşmesi için buzdolabına kaldırın. Afiyet olsun…