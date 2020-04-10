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Evdehayat
Haber Giriş: 10.04.2020 - 16:31,Son Güncelleme:

Ceren Gündoğdu, yeni şarkılarıyla canlı yayında moral olacak

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Ceren Gündoğdu, yeni şarkılarıyla canlı yayında moral olacak
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Demirören Medya’nın ‘evde kal’ çağrısını daha geniş kitlelere ulaştırmak için başlattığı ev konserlerinin yeni konuğu Ceren Gündoğdu olacak.

Türkiye’nin Koronavirüs (Covid-19) salgınını önleme mücadelesine katkıda bulunmak amacıyla Demirören Medya’nın başlattığı ‘#EvdeKal#MuzikleKal’ projesi kapsamında Ceren Gündoğdu yeni şarkılarıyla hayranlarıyla buluşacak.

Söz ve müzikleri kendisine ait 7 yeni şarkısından oluşan ilk stüdyo albümü ‘Kapalı Gözlerle’yi kısa süre önce müzikseverlerle buluşturan Ceren Gündoğdu, 11 Nisan Cumartesi günü 21.30’da Instagram hesabından(@cerengundogdu__) canlı yayınla mini bir konser verecek. Sosyal mesafe çağrısı yaparak insanların birbirine müzikle yakınlaşabileceğini söyleyen genç müzisyen, “Ruhumuzu koruyup kendimize iyi bakarken, müzikle buluşmak yaşamı güzelleştiriyor” diyor.

‘#EvdeKal#MüzikleKal’ projesine Demirören Medya’nın tüm dijital platformları ve sosyal medya kanallarından destek veriliyor.

 

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